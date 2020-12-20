حضور ۳۸۲ گروه جهادی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

سرهنگ مهدی صادقپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در استان قزوین اظهار کرد: ۳۸۲ گروه جهادی بسیج استان قزوین درقالب تیمهای حمایتی درسراسر استان سازماندهی شدهاند.
وی افزود: این گروه جهادی که مسئولیت حمایت و پشتیبانی از این طرح را به عهده دارند، باهدف قطع زنجیره کرونا و حمایت از بیماران و افراد آسیب دیده از ویروس کرونا در همه شهرستانهای استان قزوین مشغول به فعالیت هستند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین تصریح کرد: پس از شناسایی افراد بیمار و نیازمند توسط تیمهای مراقبتی، جهادگران بسیجی حوزههای مقاومت بسیج در قالب این تیمها، خدمات مختلفی را به این خانوادهها ارائه خواهند کرد.
وی عنوان کرد: توزیع بستههای معیشتی، بهداشتی، غذای گرم، آب میوه، گوشت، نذر نان، اهدای کارت هدیه، خرید مایحتاج خانوار، خرید داروی مورد نیاز بیماران، کمکهای مالی، تسهیل در بخشش اجاره بها، اهدای خون، تهیه جهیزیه و لوازم خانگی، تهیه لوازم آموزشی شامل تبلت و یا لوازم التحریر، توزیع پوشاک و کمکهای مالی بلاعوض از جمله این کمکها محسوب میشود.
صادقپور در پایان یادآور شد: تیمهای جهادی با تمام توان برای قطع زنجیره کرونا حضور دارند و از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
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