معاون سیاسی ‌و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمد علی موهبتی در نشست شورای مدیران ستادی استانداری از خدمات علی زینی‌وند معاون سابق سیاسی و اجتماعی استانداری که هم‌اینک در سمت استاندار کرمان مشغول به خدمت است قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه ابوذر کوثری به طور همزمان گزینه مدیرکلی سیاسی وزارت کشور بود اما به دلیل نیاز سیستان و بلوچستان در اینجا نگه داشته شدند، افزود: وی از برگزیدگان نخبگان کشوری و استخدام ایشان در وزارت کشور نیز از محل همین بند بوده است.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از خدمات ویژه وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان قدردانی کرد.

وی افزود: این وزرا ضمن ادامه اجرای پروژه‌های دولت یازدهم در سیستان و بلوچستان پروژه‌های مهم در حال اجرای استان را نیز نسبت به گذشته شتاب بیشتری دادند.

موهبتی بیان کرد: در عمر باقی‌مانده از دولت انتظار داریم سایر وزرا نیز توجه جدی‌تری به سیستان و بلوچستان و پروژه‌های تعطیل شده داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: هم‌اینک در شرایط جنگ تمام عیار در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی هستیم و سبک مدیریتی باید خودش را با این معضلات و مشکلات هماهنگ کند.

ابوذر کوثری تاکید کرد: مدیریت ما در این شرایط باید کارآمدتر و راندمان کاری ما مؤثرتر از گذشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ما باید در تعقیب مشکلات بوده و نباید از این مشکلات عقب بیافتد تا در نهایت بر آن چیره شود بیان کرد: در غیر این صورت و در شرایطی که روند مشکلات فزاینده بوده اگر در مقابل کیفیت مدیریت‌ها روند کاهنده داشته باشد گسلی ایجاد می‌شود که از درون آن جز نارضایتی اجتماعی نمی‌تواند بیرون بیاید.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پروژه‌ها و کارهای بزرگ و کم‌نظیر در استان در حال اجرا بوده تصریح کرد: پروژه راه‌آهن، طرح‌های بزرگ گازرسانی به شهرستان‌ها و همچنین طرح‌های بزرگ در حوزه مرز و بازارچه‌ها و طرح‌های بزرگ کشاورزی در شمال و جنوب استان در حال انجام بوده که همه این‌ها محصول زحمات و بستری است که نظام فراهم کرده و جای تقدیر از همه مدیران دارد.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی از تنوع بالایی برخوردار بوده استان را رنگین‌کمان اقوام و مذاهب برشمرد و گفت: برادران تشیع و تسنن و اقوام مختلف در صلح و آرامش و در کنار یکدیگر باهم زندگی می‌کنند به طوری که از زاهدان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی یاد می‌شود.

کوثری افزود: به گواه تاریخ، قوم بلوچ وسیستانی‌های خونگرم از اصیل‌ترین اقوام ایرانی هستند که سهم زیادی در غنای فرهنگی ایران داشته‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در میان بلوچ‌ها تاکنون واگرایی سرزمینی و واگرایی سیاسی نداشته‌ایم به غیر از برخی ستیزه‌جویی‌های معدود در تاریخ معاصر که در مجموع واگرایی محسوب نشده و قابل چشم پوشی بوده این قوم خود از مدعیان ایرانی بودن و حب وطن و میهن دوستی در میان آن‌ها بسیار قوی است.

وی با اشاره به اینکه ایران یک وحدت جوهری بوده که از تنیدگی اقوام ایرانی تشکیل شده و سیستان و بلوچستان نیز به همین گونه است اظهارداشت: حفظ وحدت ملی، انسجام و برادری دینی از اوجب واجبات بوده و برقراری موازنه بین نیروهای اجتماعی و نگهداشتن آنان حول نظام اسلامی و ایران از رسالت‌های ما باید باشد.

کوثری خاطرنشان کرد: سیاست‌ورزی از سوی فعالان اجتماعی و سیاستگذاری از ناحیه حاکمیت باید پیرامون حفظ و تقویت این وحدت و انسجام باشد.

وی تصریح کرد: در سیاست‌ورزی امکان اشتباه معقول از ناحیه هر کدام از طیف‌های فعال در حوزه سیاست به دلایلی چون اشتباه در ارزیابی و محاسبه نیروهای خود یا رقیب محتمل بوده و بر این اساس ممکن است بخشی از نیروهای اجتماعی در یک رقابت انتخاباتی بر اساس همان محاسبه غیردقیق نتیجه مورد نظر را نگیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این مساله البته اشکالی ندارد و در رقابت‌های آتی قابل جبران است اما اگر در یک رقابت سیاسی و انتخاباتی نتیجه مورد نظر حاصل نشد نباید قواعد کلان و چارچوب‌ها را که همان حفظ وحدت و برادری دینی و ملی بوده زیر سوال ببریم و به چالش بکشیم چون این مساله بدرستی جزو خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: محدوده فعالیت حوزه سیاسی به عنوان جانشین استاندار محدود به حوزه فرمانداران، بخشداران و برخی از دستگاه‌ها نمی‌شود و فراتر از این موضوعات است.

کوثری با اشاره به در پیش رو بودن برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هر ۲ انتخابات را مهم دانست و اظهارداشت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل بافت اجتماعی سیستان و بلوچستان و جمعیت بالای روستایی استان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فرمانداران و بخشداران با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گزارشی از حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری ارائه داد.

محمد سرایانی تشکیل خانه سمن‌ها، تشکیل خانه احزاب و راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در سیستان و بلوچستان ارتقا سطوح تقسیمات کشوری و برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان را از جمله اقدامات مهم حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری در این استان نام‌برد.

در پایان این نشست از محمدهادی مرعشی برای سرپرستی حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی سیستان و بلوچستان و اقدامات مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و کارشناسان این دفتر تقدیر شد.