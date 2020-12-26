۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

شرکت‌های فناور ایران و هند با هم تعامل می‌کنند

مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری در راستای تعامل شرکتهای دانش بنیان ایرانی و هنذی، نشست آنلاینی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، نشست آنلاین میان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایرانی و هندی برگزار می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایرانی و هندی حوزه‌های مختلف عمران و ساخت، خودرو و صنایع وابسته، صنایع کامپوزیت و مواد پیشرفته، صنایع و محصولات پلیمری، صنایع داروهای گیاهی و صنعتی، سلامت و بهداشت و تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات و پویانمایی می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برگزاری این نشست در  تلاش است تا تعاملات فناورانه ایران و هند توسعه یابد. این رویداد فناورانه ۱۲ بهمن‌ماه آغاز می‌شود و مهلت ثبت‌نام برای شرکت‌های متقاضی تا ۲۲ دی‌ماه سال جاری است.

