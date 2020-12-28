سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، دوشنبه پس از آن رشد کردند که دونالد ترامپ لایحه بسته مالی جدید آمریکا را امضا کرد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۱۸ درصد رشد کرد و نیکی ژاپن ۰.۴۳ درصد بالا آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۳۹ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۱۶ درصد به ارزش خود افزود.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۳۳ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۶۲ درصد بالا آمدند.

در بازار ارز، دلار در مقابل یوآن چین ۰.۱۶ درصد تضعیف شد و به نرخ برابری ۶.۵۳۰۵ واحد رسید. دلار در مقابل ین ژاپن هم در نرخ برابری ۱۰۳.۵۵ واحد معامله شد.