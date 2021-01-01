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۱۲ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

خرید مسکن در بهارستان صفر شد/ ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها

خرید مسکن در بهارستان صفر شد/ ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها

بهارستان- عضو اتحادیه مشاورین املاک شهرستان بهارستان از کاهش ۱۰۰ درصدی متقاضیان خرید مسکن در شهرستان بهارستان خبر داد.

جنت مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۱۰۰ درصدی متقاضیان خرید مسکن در شهرستان بهارستان خبر داد و افزود: تقریباً در یک ماه گذشته خرید و فروش مسکن صفر شده است.

عضو اتحادیه مشاورین املاک شهرستان بهارستان در ادامه اظهار داشت: سرمایه گذارانی که تا چند هفته پیش پول خود را بی‌محابا برای خرید ملک و زمین و آپارتمان هزینه می‌کردند اکنون چنین اطمینانی ندارند و تلاش می‌کنند املاک خود را به فروش برسانند.

وی از عقب نشینی ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آپارتمان‌های مسکونی در گلستان خبر داد و گفت: با وجود افت قیمتی که در بازار حاکم شده اما همچنان معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد تا سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5110198

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    نظرات

    • NL ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خدایی هست... خدایا خوار کن اونی که باعث شد ما روز و شب اشک بریزیم به خاطر قیمت مسکن... خوار کن.. تهران میانگین مترمربع آپارتمان 27 میلیون تومن... اللهم عجل لولیک الفرج

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