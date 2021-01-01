خرید مسکن در بهارستان صفر شد/ ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها

جنت مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۱۰۰ درصدی متقاضیان خرید مسکن در شهرستان بهارستان خبر داد و افزود: تقریباً در یک ماه گذشته خرید و فروش مسکن صفر شده است.

عضو اتحادیه مشاورین املاک شهرستان بهارستان در ادامه اظهار داشت: سرمایه گذارانی که تا چند هفته پیش پول خود را بی‌محابا برای خرید ملک و زمین و آپارتمان هزینه می‌کردند اکنون چنین اطمینانی ندارند و تلاش می‌کنند املاک خود را به فروش برسانند.

وی از عقب نشینی ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آپارتمان‌های مسکونی در گلستان خبر داد و گفت: با وجود افت قیمتی که در بازار حاکم شده اما همچنان معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد تا سال آینده این روند ادامه داشته باشد.