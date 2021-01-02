لقب شهید مطهری زمان بیانگر جایگاه علمی آیت الله مصباح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان، افزود: این عالم ربانی، عمر با برکت خود را در مسیر تربیت شاگردان و تبیین مبانی انقلاب اسلامی صرف نمود و لقب شهید مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران که از جانب رهبر فرزانه انقلاب به ایشان اعطا گردید، به درستی بیانگر جایگاه علمی و اثرگذارشان در حوزه و دانشگاه است.

در بخش دیگری از متن این پیام آمده است: ارتحال عالم وارسته و حکیم، فیلسوف و استاد برجسته علوم دینی و اخلاق، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه موجب تأسف و تالم عمیق گردید.

این عالم ربانی، عمر با برکت خود را در مسیر تربیت شاگردان و تبیین مبانی انقلاب اسلامی صرف نمود و لقب شهید مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران که از جانب رهبر فرزانه انقلاب به ایشان اعطا گردید، به درستی بیانگر جایگاه علمی و اثرگذارشان در حوزه و دانشگاه است.

اینجانب ارتحال این عالم بصیر را که با ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار دل‌ها و جمعی از سرداران جبهه مقاومت مقارن است، به جامعه علم و فضیلت، حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان ایشان و بیت معظم تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان علو درجات و هم نشینی با اولیا و صالحان برای آن فقه فقید مسالت دارم.