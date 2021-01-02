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۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

لقب شهید مطهری زمان بیانگر جایگاه علمی آیت الله مصباح است

لقب شهید مطهری زمان بیانگر جایگاه علمی آیت الله مصباح است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پیامی با تسلیت ارتحال آیت الله مصباح گفت: لقب شهید مطهری زمان بیانگر جایگاه علمی ایشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان، افزود: این عالم ربانی، عمر با برکت خود را در مسیر تربیت شاگردان و تبیین مبانی انقلاب اسلامی صرف نمود و لقب شهید مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران که از جانب رهبر فرزانه انقلاب به ایشان اعطا گردید، به درستی بیانگر جایگاه علمی و اثرگذارشان در حوزه و دانشگاه است.

در بخش دیگری از متن این پیام آمده است: ارتحال عالم وارسته و حکیم، فیلسوف و استاد برجسته علوم دینی و اخلاق، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه موجب تأسف و تالم عمیق گردید.

این عالم ربانی، عمر با برکت خود را در مسیر تربیت شاگردان و تبیین مبانی انقلاب اسلامی صرف نمود و لقب شهید مطهری زمان و علامه طباطبایی دوران که از جانب رهبر فرزانه انقلاب به ایشان اعطا گردید، به درستی بیانگر جایگاه علمی و اثرگذارشان در حوزه و دانشگاه است.

اینجانب ارتحال این عالم بصیر را که با ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار دل‌ها و جمعی از سرداران جبهه مقاومت مقارن است، به جامعه علم و فضیلت، حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقمندان ایشان و بیت معظم تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان علو درجات و هم نشینی با اولیا و صالحان برای آن فقه فقید مسالت دارم.

کد مطلب 5110495

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