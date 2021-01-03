سند ملی سلامت روانی اجتماعی دانشجویان تدوین شد

دکتر مجید صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند ملی سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان گفت: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در حال کار بر روی این سند است.

وی ادامه داد: این سند در واقع تدوین شده است و در بخش دوم در حال تدوین برنامه عملیاتی و پژوهش های ناشی از این سند هستیم که ان‌شاءالله توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ خواهد شد.



سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه جلسات کارشناسی زیادی با حضور اعضای هیئت علمی و متخصصان حوزه مشاوره و آسیب‌های روانی و اجتماعی دانشجویان درخصوص این سند برگزار شده است افزود: این سند در جلسات مختلفی براساس مطالعاتی که دنیا در این حوزه دارد، بررسی شده و درحال تدوین است البته ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر حتی کشورهای آسیایی و اروپایی در ارائه خدمات مشاوره و سلامت جایگاه خوبی داریم.

صفاری نیا ادامه داد: برگزاری بیش از ۴۰۰ وبینار و سمینار ویژه دانشگاهیان در ایام کرونا و دهها طرح ملی مانند جشنواره های دانشجویی، طرح احوال پرسی و خدا قوت دانشجویان از این قبیل است.

وی ادامه داد: یعنی وضعیت خدماتی که ارائه می‌دهیم در شرایط بسیار مطلوبی به سر می‌برد به عنوان مثال در همین ایام کرونا، ما شاید امسال بالغ بر چهارصد وبینار و سمینار و رویداد دانشجویان، خانواده‌ها درواقع کارکنان دانشگاه برگزار کرده‌ایم.

تبدیل بحران کرونا به فضای امن برای دانشجویان

صفارنیا با بیان اینکه فقط ۲۰۰ وبینار و سمینار در دانشگاه تهران برگزار شده است ادامه داد: بعضی وقت‌ها حتی در روز چهار یا پنج وبینار در زمینه‌های مختلف برگزار کرده و تلاش می کنیم، بحران ناشی از کرونا را به فضای آرامش و امن تر برای دانشجویان تبدیل کنیم.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان یادآورشد: با توجه به این موضوع که در ایام کرونا دانشجویان خیلی کمتر در دانشگاه و خوابگاه حضور داشتند، ولی کرونا فرصت مهمی را برای مراکز بهداشت و مراکز مشاوره دانشگاه ها فراهم کرد تا این مراکز بیش از گذشته تلاش و اهمیت خودشان را نشان دهند.

صفاری نیا افزود: اما همزمان و حتی قبل از کرونا این سند (سند ملی سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان) درحال تدوین بوده است و با این هدف تنظیم کرده‌ایم که یک مأمنی باشد برای این‌که بتوانیم فعالیت‌های مشاوره و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی در دانشگاه‌ها را با پشتیبانی بیشتر جلو ببریم.

وی ادامه داد: چون هنوز که هنوز است ممکن است یک تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها یا عوامل اجرایی دانشگاه ها خیلی اعتقادی به ارائه این خدمات حمایتی نداشته باشند.

توجه مراکز مشاوره به دانشگاه های مدیر ساز

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: با سیاست‌هایی که در سازمان امور دانشجویان انجام داده ایم، در واقع تلاش می‌کنیم این فعالیت‌ها گسترده شود به عنوان مثال در حال حاضر کنار حمایت از فعالیت های کل دانشگاه ها توجه به دانشگاه‌های مدیر ساز و فنی مانند دانشگاه های صنعتی داریم. مثلا مرکز مشاوره دانشگاه شریف یک قطب مشاوره دانشجویی کشور در کنار دانشگاه تهران است.

وی ادامه داد: توجه به دانشگاه های صنعتی هدف دیگری نیز به دنبال دارد. انسجام دانشجو و ترغیب به ماندن و خدمت به کشور را بیشتر می کند و بعدها بعضی از این دانشجویان که فنی هستند به عنوان یک فوق‌لیسانس مکانیک، یا فوق لیسانس برق، مدیر یک صنعت و یا موسسه می شوند و چون خودشان در دوران دانشجویی از خدمات مشاوره بهره مند شده اند و برای آنها ثمر بخش بوده، در آن صورت خدمات حمایتی مشاوره را در آن صنعت و یا موسسه برای افراد زیر مجموعه خود ایجاد می کنند.

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: سند ملی سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان یک سند نیست، بلکه نقشه راه فعالیت‌های مشاوره و دفاتر بهداشت در دانشگاه‌ها و پروژه‌های اجرایی آن است که امیدواریم تا پایان سال توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شود.