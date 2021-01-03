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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حاج قاسم سلیمانی مکتب مقاومت را از خود به یادگار گذاشت

حاج قاسم سلیمانی مکتب مقاومت را از خود به یادگار گذاشت

زاهدان - مدیر کل صداوسیمای سیستان و بلوچستان گفت: حاج قاسم سلیمانی پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز همچنان در میدان جهاد ماند و عقب نکشید.

محمود کردستانی همرزم شهید سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی برای اینکه کسب شهرتی کند هرگز به رسانه‌ها متوسل نشد چرا که او در ضمیر حیات خود از تعاریف و دیده شدن گریزان بود.

وی گفت: شهید سلیمانی به گفتن‌های من و امثال من نیازی ندارد چون این ما هستیم که نیاز داریم به این دریا و جریان بپیوندیم تا رستگار شویم.

مدیر کل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی سه سرمایه مهم و ارزشمند داشت، بیان داشت: خانواده با اصالت و ریشه دار و تربیت بر اساس سبک زندگی، مردم و جهاد و شهادت سرمایه‌های ارزشمند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

وی افزود: سرمایه مادی و دنیوی که حاج قاسم دارد مردم هستند چرا که حاج قاسم از هیچ رسانه‌ای استفاده نکرد و این تصاویر و فیلم‌هایی که الان منتشر می‌شود به صورت پنهانی از سردار گرفته شده و این سرمایه عظیم عشق به مردم یک عشق الهی بوده است.

کردستانی با بیان اینکه جهاد و شهادت از دیگر سرمایه‌های حاج قاسم سلیمانی بود، ادامه داد: سردار سلیمانی از زمانی که توانست و باب جهاد باز شد در این عرصه پا گذاشت و از ابتدای جنگ تحمیلی و تا پایان زندگی خود در این میدان جهاد ماند.

وی گفت: در دفاع مقدس ما به لشکر همیشه پیروز ۴۱ ثارالله استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به وجود حاج قاسم بیش از همه افتخار می‌کنند و تمام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم خودشان را فرزندان حاج قاسم می‌دانند.

همرزم شهید سلیمانی با بیان اینکه حاج قاسم پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز همچنان در میدان جهاد ماند و عقب نکشید، افزود: وی با حضور در سپاه قدس به دنبال نیروسازی برای جبهه مقاومت بود و در میدان جهاد ماند و مهاجرت کرد و رفت به آنجایی که برات شهادت می‌دهند و در ادامه این جهاد خداوند مزد شهادت را به ایشان داد.

وی تصریح کرد: امروزه این سرمایه رو به تزاید بوده و یک پشتوانه محکم دارد که به یک جریان و مکتب تبدیل شده و باید گفت حاج قاسم سلیمانی همواره فرمانده است.

مدیر کل صداوسیمای سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه وسعت میدان فرماندهی امروز خیلی بیشتر شده است، تصریح کرد: امروز دنیا به جریان و تفکر حاج قاسم سلیمانی پی برده و این از برکات خون اوست و با این شهادت مردم دنیا متأثر و از این اتفاق هنوز تأسف می‌خورند و خواهند خورد اما این شهادت آثاری بسیار دارد که آنها را مشاهده می‌کنیم.

کردستانی انتقام سخت شهادت سردار سلیمانی را مهم دانست و اذعان کرد: انتقام سخت بعد از شهادت حاج قاسم به قوت خود باقیست و دنیا منتظر این انتقام است چرا که حمله موشکی ما به پایگاه آمریکایی عین الاسد اثبات کننده توانایی ما است.

وی بیان کرد: از بُعد نظامی اگر به حاج قاسم نگاه کنیم و بازوهایی که برای مقاومت شکل داد هر یک به نوعی خاص و بی نظیر هستند و امروز باید بر این اساس و گفتمان و نگاه بازو های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کنیم.

همرزم شهید سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم با شهادتش نشان داد راهی که او و یارانش در سراسر جهان از سال‌ها پیش آغاز کرده‌اند ادامه خواهد داشت چرا که او بی تردید پایه گذار «مکتب مقاومت» است.

کد مطلب 5112384

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