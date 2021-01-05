کاهش واردات نهاده های دامی/ واردات جو نصف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته دو میلیون و ۵۱۱ هزار و ۶۶۹ تن جو به ارزش ۶۴۱ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۳۱۰ دلار وارد کشور شد.

میزان واردات جو از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری به یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ تن به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۲۷۴ دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۴۷ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته میزان واردات کنجاله سویا به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۱۰ تن به ارزش ۵۸۸ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۱۲۰ دلار رسید.

از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۰۸ تن کنجاله سویا به ارزش ۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۲۸۰ دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۱۷ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۹۱۰ تن دانه سویا به ارزش ۸۰۹ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۶۲۷ هزار و ۸۳ تنی دانه به ارزش ۷۷۳ میلیون و ۵۷ هزار و ۹۱۵ دلاری این محصول در دوره مشابه امسال به لحاظ وزنی کاهش ۱۳ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

از ابتدای فروردین تا انتهای آذر ماه سال گذشته ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۹۴۷ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۵ تنی ذرت به ارزش یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۶۳ دلاری این محصول در بازه زمانی مشابه امسال به لحاظ وزنی رشد ۱۷ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، از فروردین تا پایان آذر ماه سال گذشته در مجموع ۱۱ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۶۳۶ تن ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا به ارزش سه میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۴۰ دلار وارد کشور شد که در مقایسه با واردات ۱۱ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۴۲۱ تنی همین اقلام به ارزش سه میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۲ دلار در بازه زمانی مشابه به لحاظ وزنی کاهش ۵ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.