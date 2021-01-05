به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون وزیر و جانشین وزیر آموزشوپرورش در طرح هدایت، رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس، مشاورین وزیر و نمایندگان معاونتها پنجمین نشست کمیته اجرایی طرح هدایت (هر دانشآموز یک تبلت و هر تبلت یک کلاس و یک مدرسه) به میزبانی سازمان نوسازی در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
سید جواد حسینی گفت: در تلاش هستیم تا دولت بخشی از اعتبارات ستاد ملی کرونا که به هزینه گرفته نشده است را برای خرید تبلت اختصاص دهد.
حسینی با اشاره به برگزاری نشست با جامعه خیرین مدرسهساز گفت: با هماهنگی سازمان نوسازی مدارس نشستی با خیرین مدرسهساز برگزار شد و مقرر شد از ظرفیت خیرین برای تهیه تبلت دانشآموزان نیازمند مدارسی که ساختهاند استفاده شود.
جانشین وزیر در طرح هدایت با تأکید بر اینکه باید از تمامی ظرفیتهای استانی در طرح هدایت استفاده کرد، گفت: با بسیاری از استانداریهای تفاهمنامه تأمین تجهیزات هوشمند ارتباطی امضاءشده است که بر اساس این تفاهمنامهها نیمی از اعتبار طرح هدایت از طریق مشارکت خیرین و با راهبری وزارت آموزشوپرورش تأمین خواهد شد و نیم دیگر اعتبار نیز از طریق منابع استانی و توسط استانداریها تأمین میشود.
وی بابیان اینکه یکی از بهترین ظرفیتها برای جلب مشارکت مردمی، محلی و شهری در طرح هدایت، انجمن اولیاومربیان مدارس است گفت: در مدارس سطح کشور ۱۰۰ هزار انجمن اولیای فعال داریم که این انجمنها میتوانند محوریت جلب مشارکتهای مردمی در هر مدرسه را عهدهدار باشند.
حسینی در ادامه نشست با تقدیر از فعالیتهای مرکز امور بینالملل وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: تاکنون مجامع بینالمللی بیش از هزار تبلت برای دانشآموزان اتباع مقیم ایران تهیهکردهاند و از ظرفیت مجامع بینالمللی نظیر یونسکو و یونیسف برای تهیه وسایل ارتباطی هوشمند بهویژه برای دانشآموزان اتباع باید نهایت استفاده را برد.
وی افزود: از ظرفیت خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور نیز با محوریت مرکز امور بینالملل وزارت آموزشوپرورش نیز باید در طرح هدایت نهایت استفاده را برد.
جانشین وزیر در طرح هدایت با اشاره به کمک دستگاهها و نهادها به طرح هدایت گفت: اهدای ۱۵ هزار تبلت توسط مرکز آمار ایران، اهدای بیش از ۵۰ هزار تبلت توسط کمیته امداد امام (ره)، اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار خرید تبلت توسط برخی پالایشگاهها و اعطای وام قرضالحسنه جهت خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی توسط بانک رفاه بخشی از مشارکت دستگاهها و نهادها در طرح هدایت است.
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