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۱۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۹

خلیل آبادی:

گلایه ساکنین از استقرار مرکز تفکیک پسماند در محدوده منطقه ۱۹و ۲۰

گلایه ساکنین از استقرار مرکز تفکیک پسماند در محدوده منطقه ۱۹و ۲۰

خلیل آبادی گفت: استقرار مرکز تفکیک پسماند در مرحله منطقه ۲۰ و ابتدای حریم منطقه ۱۹ مورد انتقاد و نگرانی مردم محل شده و به شهردار تهران در این زمینه تذکر می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه دویست و شصت و دوم شورای شهر با ابراز همدردی با بازماندگان سانحه هوایی هواپیمای اوکراین و با تسلیت سالگرد درگذشت آیت الله رفسنجانی با اشاره به تصویب طرحی فاخر برای ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم که ۴۰ سال بود رها شده بود، گفت: از شهردار و معاون شهرسازی می‌خواهم رفع بروکراسی شهرداری را زودتر به مرحله اجرا بیاورند و به مشاوران و طراحان متعدد واگذار نکنند.

وی افزود: تعدادی از خانه‌ها در جوانمرد قصاب هم در طرح قرار داشته و با دستور آقای شهردار از دستور خارج شده است.

خلیل آبادی با اشاره به مذاکرات مجازی و شفاهی راجع به مرکز تفکیک پسماند در مرحله منطقه ۲۰ و ابتدای حریم منطقه ۱۹ که مورد انتقاد و نگرانی مردم محل شده، به شهردار تهران تذکر داد و گفت: روزانه هزاران تن پسماند به شهرری گسیل می‌شود و دیگر این محدوده تحمل بار اضافه ندارد، بنابراین برای جلوگیری از این اقدامات در کمیته سلامت محیط زیست شورای شهر در دستور پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 5114411
سمیرا خباز

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