به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در اولین نشست تخصصی هوانوردی عمومی خراسان جنوبی اظهارکرد: فرودگاه بیرجند امکانات کمک ناوبری و زیرساخت‌های بسیار مناسبی را داراست که متاسفانه به دلیل کمبود پرواز در این فرودگاه از این سرمایه‌گذاری میلیاردی استفاده مناسبی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های حل این مشکل و استفاده مناسب از فرودگاه و ظرفیت‌های آن گسترش هوانوردی عمومی در این استان است، گفت: با توجه به هواپیماهای در اختیار شرکت‌های هواپیمایی فعال در کشور که عمداً بدنه متوسط به بالا هستند و با توجه به تعداد مسافر ورودی و خروجی به مرکز استان این شرکت‌ها خیلی تمایلی به برقراری پرواز در این فرودگاه نداشته از این رو گسترش هوانوردی عمومی کمک شایانی به این استان خواهد کرد.

هوانوردی عمومی راهی برای گسترش صنعت گردشگری در خراسان‌جنوبی

طهماسبی افزود: از مزایای بسیار مناسب گسترش هوانوردی عمومی رونق صنعت گردشگری در خراسان‌جنوبی است.

رامین کاشف آذر، دبیر کمیته هوانوردی عمومی و معاون اداره کل بازرگانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه اهمیت توسعه حمل و نقل هوایی بر هیچ سرمایه‌گذاری پوشیده نیست، عنوان کرد: راه‌های هوایی مناسبی آماده شده و سرمایه‌گذاران با کمک فرودگاه‌ها می‌توانند هوانوردی عمومی را گسترش دهند.

وی با بیان اینکه در حال ایجاد خط تسهیلاتی برای حمایت از این حوزه هستیم، بیان داشت: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در دستور کار است چرا که پیش از این بر اساس شرکت‌های تجاری بوده است.

تلاش جهت تسهیل ورود وسایل پرنده به کشور

دبیر کمیته هوانوردی عمومی و معاون اداره کل بازرگانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: امروز این قوانین را به طور کامل تغییر داده‌ایم و به عنوان مثال برای هواپیماهای زیر ۱۹ صندلی (۹ تن) ۹۰ درصد کاهش نرخ عوارض فرودگاهی داشته‌ایم.

به گفته وی دومین کار شرکت فرودگاه رایزنی با سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص شرایط ورود وسایل پرنده به کشور و تسهیل در این زمینه بوده است.

آرش خانباشی رئیس گروه فضایی و هوانوردی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه گفت: تفاهم اقدامات اجرایی جهت تسهیل و توسعه هوانوردی عمومی با هدف رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی بین سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و ستاد توسعه فناوری‌های فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اوایل خرداد ماه سال گذشته به امضا رسیده است.

هوانوردی عمومی منجر به رشد اقتصادی می‌شود

خانباشی با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان خراسان‌جنوبی خصوصاً در حوزه گردشگری افزود: رشد هوانوردی عمومی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در این استان خواهد شد.

خانباشی گفت: با ورود این استان به موضوع هوانوردی عمومی صد در صد شاهد رشد شرکت‌های فعال در حوزه تعمیرات و نگهداری هواپیماها و دیگر موارد مرتبط با هوانوردی عمومی خواهیم بود و معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری قول حمایت از این شرکت ها را داده است.

آرمان بیات مشاور مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و عضو کمیته هوانوردی ضمن قرائت پیام ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به اولین نشست تخصصی هوانوردی عمومی در استان خراسان جنوبی گفت: بسیاری از فرودگاه‌های سطح کشور زیان دهی دارند و یکی از دلایل آن متکی بودن به شرکت‌های هواپیمایی است.

وی ادامه‌داد: در حال بستر سازی برای سرمایه گذاری در این حوزه هستیم تا بتوانیم این کسب و کار را با حداقل منابع سرمایه گذاری راه اندازی کنیم.

بیات با اشاره به انواع خدمات هوایی در این حوزه گفت: این هواپیماها می‌توانند خدمات متنوعی نظیر تاکسی هوایی، خدمات آمبولانس‌های هوایی، خدمات گردشگری و همچنین خدمات باری هوایی با ظرفیت کم را ائه دهند.

کسب و کار در حوزه هوانوردی نیاز به هزینه میلیاردی ندارد

مشاور مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و عضو کمیته هوانوردی ضمن اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز راه اندازی کسب و کار در حوزه هوانوردی عمومی افزود: برای راه‌اندازی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مناسب در این حوزه نیاز به صرف هزینه‌های میلیاردی نداریم و می‌توان تنها با فراهم نمودن یک باند کوچک بدون نیاز به داشتن ترمینال مسافری، تجهیزات کمک ناوبری و … این صنعت را فعال کنیم.

بیات افزود: گسترش هوانوردی عمومی و دسترسی به حمل و نقل هوایی بسیار حیاتی است و این امر در استان خراسان جنوبی با توجه به دوری از مرکز کشور دو چندان می‌شود.

وی بیان‌کرد: از این رو بخش خصوصی می‌بایست ضمن حمایت از حوزه هوانوردی عمومی و ساخت باند و خرید هواپیما در توسعه این استان کمک نماید.

تحریم‌ها بر روی هواپیماهای این بخش اثر ندارد

مشاور مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و عضو کمیته هوانوردی یادآور شد: تحریم‌های ظالمانه روی هواپیماهایی که جهت خدمات دهی در این حوزه خریداری می‌شوند اثر چندانی نداشته و سرمایه‌گذاران بدون نگرانی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.

بیات گفت: کمیته هوانوردی عمومی از تمامی سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت و در کنار آنها از ابتدای خرید تا ورود به کشور و راه اندازی کسب و کار خواهد ماند.

در پایان جلسه اکبری مدیر کل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی در این نشست گفت: استانداری خراسان‌جنوبی و این دفتر ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران آماده هر گونه همکاری در خصوص ایجاد و گسترش هوانوردی عمومی در این استان خواهد بود.