۱۶ خودرو در محور فرعی جنگل اولنگ شاهرود گرفتار برف و کولاک شدند

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۶ خودرو در محور فرعی جنگل اولنگ (شاهرود_ آزادشهر) شاهرود گرفتار برف و کولاک شدند، ابراز داشت: این حادثه بعدازظهر جمعه به پایگاه هلال‌احمر امداد نجات جنگل ابر گزارش و تیمی متشکل از چهار نفر برای امدادرسانی این حادثه اعزام شدند.

وی بابیان اینکه درمجموع هلال‌احمر شهرستان شاهرود به ۶۴ حادثه‌دیده برف و کولاک این محور امدادرسانی کرده است، افزود: با تلاش نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر این عملیات با موفقیت ساعت ۱۸ روز جمعه به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت و حال عمومی همه این افراد خوب است، اضافه کرد: از هم استانی‌ها تقاضا می‌شود قبل از ورود به مناطق صعب‌العبور جنگلی و کوهستانی حتماً شرایط جوی و منطقه را بررسی و در برف زنجیر چرخ، آب و غذا، پتو و لباس گرم کافی به همراه داشته باشند تا در صورت بحران از امکانات حداقلی بتوانند تا رسیدن کمک استفاده کنند.