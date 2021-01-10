استمرارهوای گرم تاپایان هفته درگلستان/احتمال وقوع حریق در جنگل ها

محمود محمد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته (شنبه) شاهد ورود هوای گرم را از نواحی مرکزی و فلات ایران به منطقه شرق بودیم به طوری که در نواحی شرقی استان دما افزایش یافت و دمای کلاله به ۲۳ درجه سانتیگراد رسید.

وی افزود: در نواحی غربی به علت نفوذ نسیم دریا و جریانات جنوبی تغییر قابل ملاحظه دما رخ نداد و پدید مه را شاهد بودیم.

محمد قلی پور گفت: موج اول گرما تا امروز ادامه دارد و با عبور این موج، از دوشنبه تا چهارشنبه تغییرات خاصی را جز افزایش ابر نخواهیم داشت.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گلستان بیان کرد: اما در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل تقویت جریانات جنوبی در همه نقاط استان شاهد افزایش نسبی دما و وزش باد گرم خواهیم بود.

طبق گفته وی افزایش دما در نواحی شرقی و دالان های ورودی بیشتر بوده و کاهش رطوبت نسبی هم از دیگر پیامدهای این جریان است.

گفتنی است که هواشناسی گلستان به دلیل این افزایش دما، پیامی صادر و نسبت به آتش سوزی در مناطق جنگلی هشدار داده است.

از روز گذشته هم چند منطقه جنگلی از جمله پرک ملی گلستان، پارک جنگلی قرق و جنگل جعفرآباد دچار آتش سوزی شده است.