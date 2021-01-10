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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان:

کتابخانه‌های عمومی در شهرهای آبی خوزستان فردا بازگشایی می‌شوند

کتابخانه‌های عمومی در شهرهای آبی خوزستان فردا بازگشایی می‌شوند

اهواز- سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان گفت: کتابخانه‌های عمومی در شهرهای با وضعیت آبی کرونایی استان خوزستان، از فردا بازگشایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در خصوص این خبر اظهار کرد: طبق دستور ستاد مبارزه با کرونا، کتابخانه‌های اهواز از فردا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی می‌شوند.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان افزود: با توجه به آبی شدن وضعیت کرونا کتابخانه‌هایی که سالن‌های مطالعه با ظرفیت ۳۰ درصدی دارند، از فردا مجاز به فعالیت هستند.

وی با تأکید بر اینکه تا قبل از این در شهرهای زرد خدمات‌دهی کتابخانه‌های عمومی به صورت غیرحضوری و مجازی انجام می‌شد، بیان کرد: ساعت فعالیت این کتابخانه‌ها از ساعت هفت و نیم صبح تا ۱۸:۳۰ دقیقه خواهد بود.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان به طرح یار مهربان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کرونا طرح یار مهربان در اهواز نیز مصوب شده است که بر اساس آن قرار است کتاب از طریق پیک به درب منازل متقاضیان ارسال شود.

به گزارش مهر، شهرستان‌های باغملک، آبادان، رامهرمز و شوشتر با وضعیت زرد کرونایی و مابقی شهرستان‌های استان خوزستان وضعیت آبی کرونایی است.

کد مطلب 5118351

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