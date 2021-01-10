عملکرد دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان، اظهار کرد: قاچاق کالا در کنار تهدیدی که برای حوزه‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، از بین برنده فرصت‌های شغلی بویژه برای جوانان است.

وی به تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی به ویژه طی سه سال اخیر و ایجاد دشواری‌های ناشی از شیوع کرونا برای اقتصاد دنیا و کسب‌وکارها اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است با راهکارهای علمی، ابتکار عمل و تلاش مضاعف، از قاچاق کالا پیشگیری کنیم.

استاندار گیلان ارتقای سطح آگاهی مردم در افزایش میزان همراهی آنان را مؤثر ارزیابی و اضافه کرد: با بهره گیری از تبلیغات و فرهنگ سازی مناسب باید آحاد جامعه نسبت به استفاده از کالاهای داخلی ترغیب شوند.

وی ادامه داد: باید زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بومی، فراهم و نیازهای مردم از این طریق برطرف شود چراکه این مهم خود اقدامی عملی در مبارزه با قاچاق به شمار می‌آید.

استاندار گیلان با بیان اینکه اقدامات ایجابی تأثیرات بیشتری نسبت به اقدامات سلبی دارد و در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار باشد، گفت: بهره برداری از سامانه ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور (TTAC) توسط دانشگاه علوم پزشکی در زمره برنامه‌های پیشگیرانه و اثرگذار محسوب می‌شود.

وی بر لزوم صیانت از اشتغال و حمایت از کالای تولید داخل به عنوان اولویت برنامه‌ها و تخصصی‌تر عمل کردن دستگاه‌ها تأکید و تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با استفاده از سامانه‌ها و نرم افزارها می‌تواند با تشدید نظارت‌ها و ایجاد شفافیت، برای ارائه کنندگان خدمات و مردم، اطمینان خاطر ایجاد کند.

زارع بهبود خدمات از طریق پنجره واحد و تسریع در بررسی پرونده‌ها برای جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه صاحبان کالا را جزو انتظارات خود عنوان کرد و گفت: همگرایی، تبادل تجربه و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبارزه با قاچاق را با موفقیت همراه می‌سازد.

وی بر ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای به‌ویژه فضای مجازی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی شایسته و گسترده از آسیب‌ها و تهدیدات قاچاق کالا در جهت آگاهی‌افزایی جامعه، به فرآیند مبارزه با این پدیده شوم کمک می‌کند.

زارع همچنین بر ضرورت ارزیابی میزان عملکرد دستگاه‌ها در مسیر مبارزه با قاچاق و انجام اقدامات مؤثر نسبت به رفع کاستی‌ها تأکید کرد.