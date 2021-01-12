سردار شاهچراغی دبیر قرارگاه ۱۹ دی قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دوشنبه شب قرارگاه ۱۹ دی استان قم به ریاست آیت‌الله سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و با حضور آیت الله کعبی نایب رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه و جمعی از مسئولان ارشد استان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار و در این نشست سردار شاهچراغی فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم به عنوان دبیر قرارگاه منصوب شد.

پس از دیدار ۱۹ دی ماه سال ۹۷ مردم قم با رهبر معظم انقلاب و هشدار ایشان به وجود انگیزه‌هایی برای تغییر فضای دینی و انقلابی قم، قرارگاهی تحت عنوان «۱۹ دی» برای رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۷ زیر نظر آیت الله سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت حرم حضرت معصومه (س) تشکیل شد.

گفتنی است پیش از این حجت الاسلام و المسلمین حسینی نژاد رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم دبیری این قرارگاه را برعهده داشته است.