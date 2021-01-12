به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۹۴ با همه حواشی و حساسیت‌هایی که داشت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا این مسابقه دو تیم هم مثل اکثر دیدارهای گذشته آنها برنده نداشته باشد. اما این دربی بر خلاف خیلی از دیدارهای گذشته پُر بود از صحنه‌های جذاب و موقعیت‌های فراوان.

این بازی ۴ گل و ۴ گلزن داشت که در بین آنها نام مهدی قائدی و مهدی عبدی، دو مهاجم جوان از دو تیم نیز به چشم می‌خورد. مهاجمان جوانی که پیش از این گلزنی در دربی را تجربه کرده بودند و در دربی ۹۴ یکبار دیگر آن‌را تکرار کردند.

در روزهایی که بهترین مهاجمان خوب ایران مثل طارمی، آزمون، کاوه رضایی، انصاری فرد و جهانبخش در لیگ‌های معتبر خارجی بهترین عملکرد را دارند تا خیال سرمربی تیم ملی بابت داشتن مهاجمان قابل اعتماد و بین المللی در بازی‌های بزرگ آسوده شود، در لیگ برتر نیز این دو جوان حدوداً ۲۱ ساله خوش می‌درخشند و با گلزنی در بازی‌های بزرگ خیال تیم ملی را بابت وجود ذخیره‌های طلایی و مطمئن برای سال‌های آینده نیز آسوده کرده‌اند.

مهدی عبدی دیروز یکی از بازیکنان تاثیر گذار پرسپولیس بود که بازی خوبش را با زدن یک گل تکمیل کرد و مهدی قائدی هم دیروز در حالی با گل طلایی و دقیقه ۹۳ خود از شکست نجات داد که به خاطر نوع بازی آبی پوشان به جز همان یک صحنه، هرگز در محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ نشده بود.