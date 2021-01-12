نتیجه دربی از نظر جدولی برای استقلال خوب بود

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی ۹۴ و مسائل مربوط به آن بیان داشت: گل زود هنگام شیرین است اما این گل تمام معادلات بازی را بر هم زد. هم استراتژی پرسپولیس و هم برنامه‌های استقلال بعد از آن گل به هم خورد و در یک کلام تعادل بازی از بین رفت.

وی اضافه کرد: البته من منکر این نیستم که گل زودهنگام بد است، اما بعضی مواقع این گل‌های زودهنگام نظم بازی را بر هم می‌زند که این هم یکی از آن موارد بود.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: در نیمه دوم بازی کاملاً یک طرفه از سوی پرسپولیس دنبال شد و آنها با استفاده از توپ‌های بلند بین هافبک‌های دفاعی و مدافعان میانی استقلال عبدی و نورالهی را صاحب توپ می‌کردند که این تاکتیک صحنه‌های خطرناکی را روی دروازه استقلال ایجاد کرد و پرسپولیسی‌ها نه تنها گل نیمه اول را جبران کردند، بلکه یک گل هم پیش افتادند و این فشار روحی و روانی را بر تیم دو چندان کرد.

نوری تصریح کرد: ما انتظار دیگری از تیم در این بازی داشتیم و حداقل اینکه تصورمان این نبود در نیمه دوم شاهد یک بازی طرفه از سوی پرسپولیس باشیم. در نهایت هم یک نابغه مثل قائدی توانست گره استقلال را در این بازی باز کند. تنها قائدی است که می‌تواند در بازی به این مهمی و در دقایق پایانی که اوج فشار و استرس است، در محوطه جریمه پرسپولیس دو بار بازیکن سختگیری مثل نعمتی را دریبل بزند و از بین چند بازیکن باتجربه و یک دروازه‌بان آماده توپ را به تور برساند.

عضو کمیته فنی آبی پوشان با بیان اینکه گذشته از کیفیت بازی، نتیجه قابل قبول بود ادامه داد: استقلال از این بازی دو هدف را دنبال می‌کرد که از نظر من هدف اول و بزرگترش جدول لیگ بود. تساوی در این بازی باعث شد فاصله امتیازی استقلال و پرسپولیس در جدول حفظ شود و این یک پوئن مثبت برای شاگردان فکری بود.

مدافع پیشین آبی پوشان خاطرنشان ساخت: امیدوارم این بازی یک تلنگر جدی به مجموعه تیم باشد تا از این به بعد شاهد بازی‌های با کیفیت بالاتری از این تیم باشیم. این درست که آبی پوشان در بالای جدول قرار دارند و می‌توانند با حفظ این موقعیت شانس قهرمانی را برای خود حفظ کنند، اما همانطور که وریا غفوری کاپیتان استقلال در پایان بازی هم گفت، باید کیفیت بازی‌های این تیم هم بهتر شود.