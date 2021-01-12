باشگاه «ریزه اسپور» برنده پرونده مشابه با طارمی - پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «haberetanik» ترکیه، باشگاه ریزه اسپور ترکیه بعد از مهدی طارمی، در دومین پرونده شکایتی خود از «اولجان چالیان» به پیروزی رسید. ریزه اسپور پیش از این هم روند دادرسی مشابهی را در پرونده مهدی طارمی پشت سر گذاشته بود.

در فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ مهدی طارمی تیم ریزه اسپور را به مقصد پرسپولیس ترک کرد. ریزه اسپور در شکایت به فیفا، طارمی را چهار ماه محروم کرد. دو پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس بسته و این باشگاه ۷۸۹ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه شد. طارمی در حال حاضر در تیم پورتو پرتغال بازی می‌کند.

حالا و کمیته حل اختلاف فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از فسخ قرارداد اولجان چالیان با ریزه اسپور و پیوستن به تیم گالاتاسرای، این بازیکن را ۶ بازی محروم و به پرداخت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو جریمه کرده است. گالاتاسرای به این رای اعتراض کرده است. در صورت رد این اعتراض، ریزه اسپور بعد از مهدی طارمی در دومین پرونده خود پیروز خواهد شد.