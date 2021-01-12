آمار مبتلایان به کرونا در استان مرکزی به ۳۴۶۰۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان ظهر سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجهه با کرونا اظهار کرد: براساس آخرین نتایج آزمایشگاهی ۶۱ مورد جدید ابتلاء به کرونا ویروس در استان مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از ۶۱ مورد جدید در استان ۶ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که تحت مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اراک گفت: ۵۵ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان در ادامه افزود: متأسفانه در این مدت یک مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس یک هزار و ۴۰۵ نفر می‌رسد.