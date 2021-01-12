پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسن دهقان آزاد» به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک یادگار دفاع مقدس، شهید مدافع حرم سردار «غلامحسن دهقان آزاد» پیش از ظهر سه‌شنبه هم‌زمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان لشکری و استانی و امت شهیدپرور و انقلابی استان البرز به‌صورت خودرویی از درب منزل ایشان تشییع تا گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع) کرج تشییع شد.

پیکر پاک این شهید والامقام در ادامه پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله حسینی‌همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج در گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع) کرج در جوار دیگر شهدای مدافع حرم استان البرز به خاک سپرده شد.

سردار شهید «غلامحسن دهقان آزاد» که در سوریه به عنوان مدافع حرم حضور داشت، به دلیل شدت یافتن عوارض شیمیایی هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حرم به کشور منتقل شد که پس از گذراندن یک دوره درمانی در ۲۰ دی ماه جاری در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) تهران دعوت حق را لبیک گفت و شربت شهادت نوشید.

شایان‌ذکر است مراسم بزرگداشت سردار شهید دهقان آزاد نیز روز پنجشنبه هفته جاری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ساعت ۱۵:۳۰ بر سر مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) برگزار می‌شود.