وضعیت فوتسال آسیا اضطراری است/ پُست مهدی تاج در AFC شخصی نیست

علی صانعی سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران که سابقه هدایت تیم ملی بزرگسالان را هم در کارنامه دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نامشخص برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا گفت: همانطور که می‌دانید این رقابتها تا الان چند بار به تعویق افتاده است که اتفاق خوبی نیست. برای شخصیت فوتسال آسیا خوب نیست که این مسابقات برگزار نشود و یا یک بار دیگر به تعویق بیافتد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد کویت هم نمی‌خواهد مسابقات قهرمانی آسیا را میزبانی کند و از ابتدا فکر هزینه‌های برگزاری را نکرده بود.

احتمال میزبانی ایران یا تایلند

صانعی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌توانست تجربه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا را در اختیار فوتسال بگذارد و مسابقات را برگزار کند. این کار سختی نیست. حتی کشور ایران هم در بحث پزشکی و پروتکل‌های بهداشتی فعال بوده و پزشکانی را در قسمت‌های مختلف لیگ قهرمانان آسیا در اختیار داشت. احتمال زیاد میزبانی این مسابقات از کویت هم گرفته می‌شود و آن را به تایلند یا ایران می‌دهند. با این «دست فرمان» که کویت می‌رود، احتمالاً هم میزبان و هم تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا عوض شود.

بهتر است مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شود

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران در خصوص طرح AFC برای معرفی تیم‌های برتر آسیا به فیفا بدون برگزاری جام ملت‌های آسیا تاکید کرد: با این طرح، بسیاری از کشورهای آسیایی متضرر می‌شوند. بهتر است که این مسابقات برگزار شود. حتی در بحث رنکینگ، سه تیم ایران، ژاپن و تایلند مشکلی نخواهند داشت و بحث بر سر تیم‌های چهارم و پنجم خواهد بود اما این عدالت نیست.

کویت باید از ابتدا همه چیز را پیش بینی می‌کرد

صانعی خاطرنشان کرد: کشور کویت به دلیل شیوع ویروس کرونا و انصراف ترکمنستان، میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا را قبول کرد. این کشور باید پیش بینی همه چیز را از همان ابتدا می‌کرد. برای برگزاری یک تورنمنت با ۲۴ تیم، حدود ۸۰۰ نفر وارد یک کشور می‌شوند و کویت باید این را پیش بینی می‌کرد. به نظرم AFC باید میزبانی را به ایران، تایلند یا ازبکستان می‌داد که تجربه برگزاری این رقابت‌ها را داشتند. باوجود اینکه در کشور ما هم مشکلاتی وجود دارد اما در برگزاری مسابقات تجربه خوبی داریم و از عهده آن بر می آییم.



تیم ملی فوتسال ایران در دیدار با قرقیزستان در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا

مهدی تاج برای فوتسال بیشتر وقت بگذارد

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرنگار مهر، با اشاره به ریاست مهدی تاج در کمیته فوتسال کنفدراسیون آسیا، گفت: در گذشته آقای کفاشیان رئیس کمیته فوتسال AFC بود و هر درخواستی داشتیم، به وی اعلام می‌کردیم تا در جلسه کنفدراسیون آسیا مطرح و تصویب شود. زمان جلسات کمیته‌های AFC از جمله کمیته فوتسال مشخص است. از آقای تاج خواهش می‌کنم یک مقدار بیشتر وقت بگذارد. او زمان تقریبی جلسات بعدی کمیته فوتسال آسیا را می‌داند. از تاج می‌خواهم جواب قطعی را برای برگزاری مسابقات قهرمانی مردان آسیا، مسابقات قهرمانی بانوان و مسابقات جوانان بگیرد.

با لغو مسابقات، شخصیت فوتسال آسیا زیر سئوال می‌رود

صانعی تاکید کرد: اگر مسابقات قهرمانی آسیا برگزار نشود، این برای شخصیت فوتسال آسیا بد است و کل قاره زیر سئوال می‌رود. مبهم بودن وضعیت برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های مختلف، دست تیم‌ها را می‌بندد.

وضعیت فوتسال آسیا اورژانسی است

سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران یادآور شد: مهدی تاج مسئولیت مهمی در AFC دارد. فوتسال آبروی فدراسیون فوتبال ایران است که همواره در افتخارات فدراسیون جای داشته. از آقای تاج می‌خواهم به صورت جدی بحث مشخص شدن تکلیف رقابت‌های قهرمانی آسیا را پیگیری کند. وضعیت فوتسال آسیا اضطراری و اورژانسی است و باید زمان و میزبان مسابقات قهرمانی قاره زودتر مشخص شود.

پُست مهدی تاج در AFC شخصی نیست

صانعی گفت: ایران اولین کشوری است که از مبهم بودن این شرایط و لغو مسابقات قهرمانی آسیا ضرر می‌کند. پُست و مسئولیت مهدی تاج در AFC شخصی نیست بلکه متعلق به کشور ایران و کل قاره آسیا است. کشورهای دیگر قاره از جمله کویت و عربستان هم در این چند سال سرمایه گذاری خوبی کرده‌اند و منتظر هستند خودشان را در مسابقات قهرمانی آسیا ارزیابی کنند. شاید از ۲۴ تیم آسیایی، برگزار نشدن مسابقات قهرمانی قاره فقط برای ۱۰ تیم مهم نباشد اما ۱۴ تیم پیگیر آن هستند.

امیدوارم پیگیر برگزاری جلسه کمیته فوتسال آسیا باشند

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: وضعیت از حالت عادی خارج شده است. امیدوارم آقای تاج درخواست برگزاری جلسه در کمیته فوتسال آسیا را در نزدیکترین زمان ممکن ارائه و تکلیف برگزاری چند تورنمنت فوتسال آسیا را مشخص کند.