آبرسانی به ۹.۳ میلیون نفر جمعیت روستایی تا پایان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، درآئین افتتاحیه طرح‌های آبرسانی به ۱۰۰ روستا در استان‌های همدان، کردستان، البرز و زنجان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: امروز همه ما در یکی از مهم‌ترین و اثرگذار ترین دستگاه‌های خدمات رسان در حال فعالیت هستیم.

وی با اذعان به اینکه در راستای سی ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، در هر هفته بیش از ۳۰ روستا به شبکه آب وصل شدند، ادامه داد: خدمت رسانی به مناطق مرزی را از تکالیف خود می‌دانیم چراکه این مناطق ویترین کشور ما هستند و باید بیش از شاخص‌های تعریف شده نیز از خدمات برخوردار شوند.

اردکانیان در ادامه با بیان اینکه کار مدیران دولتی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت تدبیر وامید، مشابه دونده ای است که به لحظات پایانی ماراتون خود نزدیک شده است، عنوان کرد: در این شرایط نیز خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان با تلاش مضاعف همچنان ادامه دارد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به پروژه‌های افتتاح شده در سی و ششمین هفته از پویش یاد شده گفت: با احتساب پروژه‌های افتتاح شده در امروز تعداد پروژه‌های این پویش به ۱۹۹ پروژه در سال جای رسید که در این رابطه ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است. با مجموع ۱۰۰ روستایی که امروز آبرسانی شدند، مجموع روستاهایی که در دولت تدبیر و امید از نعمت آب شرب و سالم برخوردار شدند به ۱۲ هزار و ۴۳۷ روستا با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید که به یاری خدا و با تلاش مدیران ما، تا پایان دولت فعلی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفراز جمعیت روستایی از این نعمت برخوردار می‌شوند.