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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۳

با رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛

نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی اقامه می‌شود

بجنورد- مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی از برگزاری نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای استان خبر داد.

حجت الاسلام نعمت الله آزموده در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا و تأیید نماینده محترم ولی فقیه در استان، نمازهای عبادی سیاسی جمعه این هفته در تمامی شهرهای خراسان شمالی با اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: طی ۲ هفته گذشته نیز نماز جمعه در تمام شهرهای استان به جز بجنورد برگزار شده بود.

وی افزود: از تمامی نمازگزاران محترم شهرها، خواهشمندیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از جمله استفاده از ماسک و دستکش، به همراه داشتن مُهر و سجاده شخصی، رعایت فاصله اجتماعی و گرفتن وضو در منزل در نمازجمعه شرکت کنند.

حجت الاسلام آزموده در انتها گفت: همچنین افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی دارند یا مشکوک به نشانه‌ها و علائم کرونا هستند، فعلاً از حضور در نماز جمعه اجتناب کنند.

کد مطلب 5121049

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