۹ باند سارقین محورهای مواصلاتی استان شناسایی و متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیقباد مصطفایی افزود: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های امن کشور بوده و نباید این استان نا امن جلوه داده شود.

وی بیان داشت: این استان در سرقت رتبه ۲۷، سرقت به عنف ۳۳، وقوع قتل‌ها ۲۲، شرارت ۲۴، مفاسد اجتماعی ۳۳ و نزاع و درگیری رتبه ۳۲ کشور را دارد و این امر نشان دهنده امن بودن استان است.

مصطفایی تصریح کرد: در فضای مجازی کلیپ‌هایی برای ناامن نشان دادن استان منتشر می‌شد در حالی که این کلیپ‌ها مربوط به گذشته بوده و پلیس پیش از این، شش باند سارقین در محورهای مواصلاتی را دستگیر کرده بود.

وی اظهار داشت: بعد از دستگیری ۶ باند نیز، ۳ باند دیگر در کمتر از ۳۶ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

مصطفایی تصریح کرد: از این باندها اموالی همچون، لوازم خانگی، احشام، لوازم آرایشی و کشاورزی ضبط شد.

وی افزود: در مجموع در این مدت ۹ باند سارقین محموله‌های مواصلاتی شناسایی و ۶۷ نفر در این راستا دستگیر و از آنها ۱۶ خودروی سواری و وانت که برای سرقت استفاده می‌کردند، ۲۵ قبضه سلاح گرم و ۳۷ مورد سلاح سرد کشف شد.