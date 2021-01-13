سبک زندگی اسلامی وسیره ائمه اطهار مروج انجام ازدواج ‌های آسان است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان افزود: توجه به مسائل زیربنای فرهنگی، گفتمان و رفتارهای صادقانه در امر ازدواج راه و چاره برای ازدواج آسان و بدون انحراف و تحکیم بنیان خانواده، است.

وی بیان داشت: دین مقدس اسلام و فرهنگ دینی و اجتماعی ما تاکید زیادی بر ازدواج و سبک زندگی و ازدواج آسان دارند و در امر ازدواج بیان حقایق و اصل و اصالت بسیار مهم است.

جمالی با بیان اینکه فرهنگ و استراتژی غالب ما در جامعه تفهیم زندگی و جا افتادن و آسان سازی ازدواج به عنوان یک الگو باشد، گفت: در امر ازدواج تنها به مسئله اقتصادی توجه نشود بلکه تفهیم زندگی کردن و توصیه شدید به صبر و استقامت در برابر ناملایمات بسیار ضروری است.

وی افزود: در راستای ایجاد مهارت‌های زندگی جوانان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و پدیده طلاق که یکی از معضلات اصلی در جامعه است باید از نیروهای متفکر و اهل فن، علما و دانشگاهیان بهره گرفت.

جمالی اظهار داشت: در حال حاضر سیاست‌های رشد جمعیت مبنای اصلی برنامه ریزی های کشور قرار گرفته و باید در کنار رشد جمعیت، مقدمات و الزامات آن نیز مد نظر باشد.