به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان و آیین تقدیر و تجلیل از شوراهای برتر آموزش و پرورش کشور که با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به ۲۶ سال صدرنشیتی در کنکور سراسری و دیگر موفقیت‌های علمی و فرهنگی استان یزد اظهار داشت: یزد تا حد زیادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی دین خود را ادا کرده است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور افزود: یزد در مسیر توسعه و تعالی خود تا حد زیادی درون‌زا و متکی به منابع انسانی خود است و برای توسعه درون‌زا، نظام تعلیم و تربیت نقش بسیار پررنگی بر عهده دارد.

استاندار یزد همچنین از شورای آموزش و پرورش به عنوان مظهر ایجاد همبستگی و برقراری تعامل با دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی یاد کرد و ادامه داد: در استان یزد از مسیر شورای آموزش و پرورش، موفقیت های بزرگی به دست آوردیم و این شورا یکی از کارآمدترین و کاراترین ساختارهای آموزش و پرورش در استان یزد است.

طالبی بیان کرد: با اتکا به شورای آموزش و پرورش، تعامل، همکاری و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برقرار شده و سیاست‌گذاری‌هایی که درون این شورا انجام می‌شود، زمینه مشارکت بسیار خوب خیران برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های آموزش پرورش را فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: مباحث جدیدی در شورای آموزش و پرورش استان یزد به هم‌اندیشی گذاشته شده که از آن جمله می‌توان به موضوع اقتصاد دانش بنیان با نظام نوآوری اشاره کرد که امروز یکی از اولویت های اساسی ما در روند توسعه استان است.

طالبی، آموزش مجازی را یکی دیگر از مباحث نوین مطرح شده در آموزش و پرورش دانست و گفت: یزد یکی از پیشروترین استان‌ها در این زمینه است و در دوره کرونا توانستیم با اتکا به ظرفیت‌های خوبی که در استان وجود داشت، این بحث را با کمترین مشکل سپری کردیم.

وی ادامه داد: موضوع آسیب‌های اجتماعی به طور جدی در شورای آموزش و پرورش مطرح شده و حتی مواردی نظیر کنکور زدگی که برخی خانواده‌ها را درگیر کرده و ممکن است آینده فرزندان ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون ظرفیت‌های خوبی در اختیار شورای آموزش و پرورش گذاشته است، افزود: در برخی بخش‌ها نیز نیازمند اصلاح نگرش و قانون در مورد شورای آموزش و پرورش هستیم.

طالبی ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش همچنین نیازمند حمایت رسانه ای و تبلیغی مناسب از هستند و امیدواریم تحقق این امر به همراهی بیشتر مردم با شورای آموزش و پرورش و افزایش جریان نظارت آنها بر این سیستم کمک کند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در زمینه هزینه های واگذاری زمین های دولتی، بیان کرد: اگر این موانع برطرف شود، کارها با سرعت بیشتری دنبال می شود.

استاندار یزد ادامه داد: لازم است تفاوت‌های استانها و ضرورت اختیار دادن به شوراهای آموزش و پرورش برای اولویت بندی نیازها و تدوین راهبردهای متناسب با وضعیت هر استان در نظر گرفته شود به عنوان نمونه در یزد نیازمند توجه ویژه به وضعیت هنرستان‌ها هستیم که این مهم باید در شورای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد.