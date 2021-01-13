بهره گیری از ظرفیت صاحب نظران در ارتقای بنیه علمی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان اظهار کرد: این شورا به عنوان مصداق بارز تحقق سیاست تمرکز زدایی و توسعه مشارکت در نظام تعلیم و تربیت کشور است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مشارکت در امور مدارس زمینه ساز پیشرفت کمی و کیفی فضای آموزشی خواهد بود، افزود: تقویت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان با بکارگیری خرد جمعی در شورای آموزش پرورش دست یافتنی است.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با شیوع بیماری کرونا فرصتی برای تقویت پیوند خانواده‌ها و فرایند آموزشی ایجاد شده است، گفت: بستر فضای مجازی نقشی مکمل در کنار حضور دانش آموزان در مدارس را خواهد داشت.

زارع از تصمیمات آموزش و پرورش جهت برنامه ریزی برای حضور حداقلی دانش آموزان با هماهنگی ستاد ملی کرونا خبر داد و افزود: نیازمند تشویق و هدایت نیکوکاران در امر آموزشی به ویژه توسعه و تجهیز مدارس هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مفاد قانونی تشکیل شورای آموزش و پرورش باید از طریق رسانه‌ها ترویج و گسترش یابد، اظهار کرد: نقش آفرینی شهروندان به ویژه اولیای دانش آموزان در تربیت و تربیت انسان‌های متخصص بسیار تأثیر گذار است.

استاندار گیلان خواستار تقویت و مشارکت مردم و صاحب نظران امر آموزشی مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد و گفت: امیدواریم با اقدامات درست شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی بنیه علمی دانش آموزان کشور باشیم.