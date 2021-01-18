شرکت ملی گاز: مردم درمصرف گاز صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به نزدیک شدن موج جدیدی از سرما در کشور و افزایش مصرف سوخت و نیاز به پایداری تأمین انرژی به منظور بهره مندی همه هموطنان بویژه در مناطق سردسیر، به اطلاع هموطنان می‌رساند؛ با وجود تلاش‌های شبانه روزی خدمتگزاران سختکوش مردم در وزارت خانه‌های نفت و نیرو برای تأمین پایدار انرژی بویژه در مصارف خانگی، تقاضا می‌شود، مردم عزیزمان مثل همیشه با همیاری آگاهانه و متعهدانه خدمتگزاران خود را در این امر مهم یاری داده و با مدیریت بهینه مصرف سوخت به ویژه گاز و برق، سایر هموطنان خود را در دریافت مستمر انرژی بخصوص در مناطق سردسیر کشور همراهی کنند.

شرکت ملی گاز ایران ابراز امیدواری کرده است با همراهی دلسوزانه و متعهدانه مردم در این امر مهم بتوانیم زمستان امسال را هم در شرایط کرونا که دشواری‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است، به خوبی و سپیدی پشت سر بگذاریم. قدردان مردم خوب سرزمین مان هستیم.