اهداف فدراسیون شنا برای برگزاری مسابقات جام «زنده رود»

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا استخرهای ورزشی به منظور پیشگیری از بیماری کرونا تعطیل شدند. پس از پیگیری‌های فدراسیون شنا در برخی استان‌ها مجوزهایی برای بازگشایی یک استخر انجام شد.

به منظور ایجاد انگیزه در میان شناگران قرار بر این است تا اواسط اسفند ماه سال جاری مسابقاتی تحت عنوان جام شنای زنده رود در بخش بانوان برگزار شود که هدف از آن ایجاد انگیزه در بین شناگران برای پیگیری تمرینات می‌باشد.

شهرناز ورنوس نایب رئیس بانوان فدراسیون شنا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هدف فدراسیون برای برگزاری مسابقات جام شنای زنده رود گفت: همانطور که در جریان هستید پس از شیوع ویروس کرونا استخرها تعطیل شدند و شرایط به گونه‌ای بود که ملی پوشان و شناگران تمریناتی نداشتند. حدود هشت ماه شناگران از فضای تمرینی به دور بودند چرا که استخرها تعطیل بود. در حال حاضر مجوزهای استانی صادر شده است که در هر استان یک استخر فعال است.

وی ادامه داد: با توجه به وقفه صورت گرفته در انجام تمرینات، اکثر شناگران انگیزه خود را برای آغاز دوباره تمرینات از دست داده‌اند چرا که دلسرد هستند که مسابقاتی در جریان نیست و با چه هدفی باید تمرین کنند به همین دلیل فدراسیون هماهنگی‌های لازم را انجام داده تا در بخش زنان و مردان مسابقات شنا و واترپلو را برگزار کند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون شنا تاکید کرد: اگر بتوانیم از ستاد مبارزه با کرونا مجوز برگزاری مسابقات را بگیریم حتماً رقابت‌ها برگزار خواهد شد. در حال حاضر آیین نامه‌ای که روی سایت قرار داده‌ایم به صورت کلی است و جزییات را بیان نکرده است چرا که ابتدا باید مجوز برگزاری مسابقات را کسب کنیم اما چیزی که مشخص است تاریخ برگزاری مسابقات در نیمه اسفند ماه است که اگر بتوانیم تا آن زمان مجوز را به دست آوریم جزییات را اعلام خواهیم کرد.

ورنوس در پاسخ به این سوال که پورتکل‌های بهداشتی برای برگزاری مسابقات چگونه است گفت: در حال حاضر تنها یک رده سنی را برای مسابقات مشخص کرده‌ایم که در این رده سنی شناگران توانایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی را دارند و می‌توان آنها را ساماندهی کنیم. البته همه اینها منوط به این است که بتوانیم مجوز را کسب کنیم پس از مجوز تمام جزییات را اعلام خواهیم کرد. برای ما نیز سلامت شناگران در اولویت خواهد بود.

وی تاکید کرد: با جامعه ورزش در ارتباط هستیم و می‌دانیم برخی از شناگران در شرف کناره گیری کلی از این رشته هستند چرا که انگیزه‌ای برای ادامه راه ندارند به همین دلیل فدراسیون تمام تلاش خود را می‌کند تا شناگران دلسرد نشوند و انگیزه لازم را برای ادامه راه با انجام این مسابقه به دست آورند. دوست داریم که دختران ایران که در واقع مادران آینده هستند در فضای سالم ورزش باقی بمانند. پس باید سرمایه‌ها را حفظ کنیم البته با اولویت سلامتی.