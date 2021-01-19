به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب واقعیتِ آموزش در سند «توسعه پایدار» ۲۰۳۰: فلسفه، تضادها و چالش‌ها تألیف سیدمجید صابری فتحی، علیرضا رسولی، محمود سعیدی رضوانی، سیدمحسن اصغری نکاح به زودی منتشر می‌شود.

این اثر پژوهشی با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نگارش و تقدیم بازار علمی کشور شده است.

در معرفی این اثر آمده است: با توجه به اهمیت «تربیت» در جامعه، دولت‌ها خود را متولی آن می‌دانند. در سند آموزش توسعۀ پایدار (۲۰۳۰) اختیارِ تربیت را به یونسکو (بخوانید غرب) داده شده است. بنابراین، در این کتاب برای واکاوی مفید یا مضر بودن آن پاسخ علمی به پرسش‌های زیر داده خواهد شد: سند ۲۰۳۰ چیست؟ اهداف آن چیست؟ محتوای آن چیست؟ تأثیرات تربیتی آن چگونه است؟ آیا این سند با فرهنگ ایرانی سازگار است؟ آیا پذیرش آن با قوانین کشور در توافق است؟ آیا این سند می‌تواند برای کشور مشکل امنیتی درست کند؟ چگونه برخی دولت‌ها یا برخی از نخبگان این‌گونه اسناد را تجویز می‌کنند؟ چگونه این‌چنین اسنادی می‌توانند در جامعه مقبولیت پیدا کنند؟ آیا سند ۲۰۳۰ در بین غربی‌ها مقبولیت دارد؟