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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۴

با بیش از ۴۱۵ هزار مورد جان‌باخته؛

شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به ۲۵ میلیون نفر نزدیک شد

شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا به ۲۵ میلیون نفر نزدیک شد

شمار قربانیان کرونا در آمریکا در حالی به ۴۱۹ هزار و ۸۹۴ نفر افزایش یافته است که تاکنون ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر در این کشور به کووید- ۱۹ مبتلا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، درباره آمریکا نوشت که شمار قربانیان ویروس کرونا (کووید ۱۹) در این کشور طی یک شبانه روز گذشته با افزایشی چشمگیر از ۴۱۵ هزار نفر گذشت.

وبگاه وُرلد میترز در این خصوص اعلام کرد: آخرین شمار مبتلایان به این ویروس ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر است و تعداد قربانیان نیز به ۴۱۵ هزار و ۸۹۴ تَن افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهند که تنها در شبانه روز گذشته، دست‌کم ۱۷۶ هزار و ۴ مورد جدید ابتلا به این ویروس و ۴ هزار و ۲۷۱ جان باخته در آمریکا ثبت شده است.

بر اساس اعلام این وبگاه، آمریکا با احتساب این آمار در صدر فهرست کشورهای جهان به لحاظ شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان قرار دارد.

گفتنی است، خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده بود که افزایش بی‌سابقه موارد ابتلاء به کرونا در آمریکا، ظرفیت بیمارستان‌ها را به مرز انفجار رسانده است.

کد مطلب 5127218

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