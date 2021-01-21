نرخ روزانه ابتلا به کرونا در آلمان از مرز ۲۰ هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نرخ روزانه مبتلایان به کرونا در آلمان طی یک شبانه روز گذشته به رقم ۲۰،۳۹۸ تن رسید.

بدین ترتیب، در این کشور اروپایی تاکنون تعداد کل مبتلایان به کرونا به ۲،۰۹۰،۱۶۶ نفر و شمار قربانیان این بیماری ویروسی به ۵۰،۲۹۶ تن رسیده است.

داده‌های دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشان می‌دهد که شمار کل مبتلایان به کووید -۱۹ از زمان شیوع این بیماری در جهان از رقم ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، شمار قربانیان این بیماری ویروسی در جهان تاکنون بیش از دو میلیون نفر گزارش شده است.

در حال حاضر، ایالات متحده با بیش از ۲۴.۴ میلیون فرد مبتلا و ۴۰۶ هزار قربانی، از نظر نرخ ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای جهان قرار دارد و پس از آن هندوستان با (تقریباً ۱۰.۶ میلیون ابتلا و بیش از ۱۵۲ هزار مورد مرگ) و برزیل (با بیش از ۸.۶ میلیون مبتلا و دستکم ۲۱۲ هزار مورد مرگ) در مرتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

افزایش شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا در جهان در حالی افزایش می‌یابد که شماری از کشورهای جهان تزریق گسترده واکسن این بیماری را آغاز کرده‌اند.