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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۱

با انتشار پیامی؛

مادورو: ترامپ را شکست دادیم/ او تنها ماند

مادورو: ترامپ را شکست دادیم/ او تنها ماند

رئیس‌ جمهور ونزوئلا با انتشار پیامی درباره پایان دوره ترامپ رییس جمهور پیشین و منفور آمریکا اعلام کرد: ترامپ را شکست دادیم؛ او تنها ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با انتشار پیامی به پایان دوره دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین و منفور آمریکا واکنش نشان داد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این خصوص نوشت: ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا کاخ سفید را تَرک کرد. ما او را شکست دادیم. این یک پیروزی برای ونزوئلا محسوب می‌شود. ترامپ تنها ماند. این پیروزی ماست.

گفتنی است، جو بایدن روز چهارشنبه بیستم ژانویه ۲۰۲۱ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و در سخنرانی خود در مراسم تحلیف وعده داد که محور سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را بر مبارزه با شیوع کرونا، مقابله با تغییرات آب و هوایی و نابرابری نژادی و همچنین توسعه یک نظام خدمات درمانی متمرکز کند.

کد مطلب 5127295

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