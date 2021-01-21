به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت‌الله سید محمد حسن علوی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از پیروان و شاگردان حضرت امام خمینی (ره) صبح امروز در دومین روز از بهمن ماه بعد از تشییع با خودرو در سبزوار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم توسط آیت‌الله مغیسه، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در سبزوار در جوار شهدای این شهرستان آرام گرفت.

قبل از مراسم تدفین در مراسم وداع با آن عالم ربانی و دینی در منزلشان که با حضور مسئولان مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حضور علمای دینی برگزار شد به ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پرداخته شد.

تا کنون مراجع عظام تقلید و مسئولان و سران کشوری مختلفی با ارسال پیام‌های تسلیت این ضایعه تلخ را به مردم و جهان تشیع تسلیت گفتند.

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با ارسال پیام تسلیتی ضمن تسلیت رحلت این عالم برجسته و اسفناک دانستن فقدان این عالم دینی نوشتند: زندگی ساده او درس عبرت و اخلاق توأم با محبت او مایه جذب مردم به دین اسلام بود. ایشان خدمات زیادی به مکتب اهل بیت (ع) کرده و شاگردان فراوانی تربیت نمود.

نمونه برجسته یک عالم دینی مردمی

حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با ارسال پیام تسلیتی بیان کردند: خبر ارتحال عالم خدمتگزار آیت‌الله سید محمد حسن علوی سبزوار باعث تأثر و تأسف عمیق اینجانب شد.

وی با تسلیت رحلت این عالم دینی بزرگ، افزودند: آیت‌الله علوی سراسر عمر با برکت خود را صرف خدمت به حضرت زهرا (س) نمودند و نمونه برجسته یک عالم مردمی بودند بنده با شناخت ۷۰ ساله از ایشان جز تقوا و خدمت چیزی سراغ ندارم.

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پیام تسلیتی درباره این عالم فرزانه بیان کرد: رحلت روحانی پارسا و خدوم مرحوم آیت‌الله سید محمدحسن علوی که از پیشگامان نهضت اسلامی در شهرستان سبزوار بودند موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان مجاهد صدیق دوران انقلاب و از علمای مردمی استان خراسان رضوی بودند که در سراسر عمر خویش با نشر معارف اسلامی و ترویج شعائر اهل بیت (ع) خدماتی شایان به مردم متدین این دیار عرضه داشت.