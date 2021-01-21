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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

با تشییع خودرویی و اعلام عزای عمومی در سبزوار؛

پیکر آیت‌الله علوی در جوار شهدای سبزوار آرام گرفت

پیکر آیت‌الله علوی در جوار شهدای سبزوار آرام گرفت

سبزوار- پیکر آیت‌الله سید محمدحسن علوی سبزواری که در سن ۹۰ سالگی به علت بیماری رحلت کردند امروز بعد از اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم توسط امام‌جمعه سبزوار در جوار شهدای این شهر آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت‌الله سید محمد حسن علوی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از پیروان و شاگردان حضرت امام خمینی (ره) صبح امروز در دومین روز از بهمن ماه بعد از تشییع با خودرو در سبزوار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم توسط آیت‌الله مغیسه، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در سبزوار در جوار شهدای این شهرستان آرام گرفت.

قبل از مراسم تدفین در مراسم وداع با آن عالم ربانی و دینی در منزلشان که با حضور مسئولان مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حضور علمای دینی برگزار شد به ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پرداخته شد.

تا کنون مراجع عظام تقلید و مسئولان و سران کشوری مختلفی با ارسال پیام‌های تسلیت این ضایعه تلخ را به مردم و جهان تشیع تسلیت گفتند.

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با ارسال پیام تسلیتی ضمن تسلیت رحلت این عالم برجسته و اسفناک دانستن فقدان این عالم دینی نوشتند: زندگی ساده او درس عبرت و اخلاق توأم با محبت او مایه جذب مردم به دین اسلام بود. ایشان خدمات زیادی به مکتب اهل بیت (ع) کرده و شاگردان فراوانی تربیت نمود.

نمونه برجسته یک عالم دینی مردمی

حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با ارسال پیام تسلیتی بیان کردند: خبر ارتحال عالم خدمتگزار آیت‌الله سید محمد حسن علوی سبزوار باعث تأثر و تأسف عمیق اینجانب شد.

وی با تسلیت رحلت این عالم دینی بزرگ، افزودند: آیت‌الله علوی سراسر عمر با برکت خود را صرف خدمت به حضرت زهرا (س) نمودند و نمونه برجسته یک عالم مردمی بودند بنده با شناخت ۷۰ ساله از ایشان جز تقوا و خدمت چیزی سراغ ندارم.

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پیام تسلیتی درباره این عالم فرزانه بیان کرد: رحلت روحانی پارسا و خدوم مرحوم آیت‌الله سید محمدحسن علوی که از پیشگامان نهضت اسلامی در شهرستان سبزوار بودند موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان مجاهد صدیق دوران انقلاب و از علمای مردمی استان خراسان رضوی بودند که در سراسر عمر خویش با نشر معارف اسلامی و ترویج شعائر اهل بیت (ع) خدماتی شایان به مردم متدین این دیار عرضه داشت.

کد مطلب 5127317

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