۷۰۰ تن میوه تنظیم بازار شب عید در گلستان تأمین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلوعیان ظهر پنج شنبه در نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تنظیم بازار میوه شب عید استان با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اظهارکرد: با دستور ستاد تنظیم بازار کشور و تصویب کارگروه تنظیم بازار استان ۷۰۰ تن سیب و پرتقال جهت تنظیم بازار میوه شب عید مردم استان تأمین خواهد شد.

وی گفت: به همین منظور، پیگیر تأمین ۴۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب درختی هستیم تا در روزهای پایانی سال با قیمتی مناسب در سطح استان توزیع کنیم.

طلوعیان، هدف اصلی این اقدام را تنظیم بازار میوه شب عید و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت میوه در ایام پایانی سال در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیان کرد.