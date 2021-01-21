به گزارش خبرنگار مهر، باخت فولاد به پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال علاوه بر حواشی این مسابقه، کادر فنی و مدیریتی باشگاه فولاد را هم تحت فشار قرار داد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد امروز با انتشار پیامی از جواد نکونام سرمربی این تیم قاطعانه حمایت کرد.

آذری همچنین پیام دیگری منتشر کرد و به کسانی که علیه فولاد «توطئه» و سپس «مظلوم نمایی» می‌کنند هشدار داد. به نظر می‌رسد مخاطب آذری نفراتی مثل سینا مریدی بازیکن کنار گذاشته از فولاد باشد که چند روز پیش با انتشار پیامی، مسائلی را در این مورد توضیح داده بود. مخاطب مطلب آذری همچنین می‌تواند بعضی از پیشکسوتانی باشد که در روزهای اخیر به شدت علیه وی و جواد نکونام موضعگیری کرده‌اند.

آذری با اشاره به بحث کارتهای جعلی خدمت، صغر سن بازیکنان آکادمی فولاد، شکستن سر حسین فرکی سرمربی پیشین فولاد در خوزستان از سوی بعضی از هواداران فولاد و… به صورت غیر مستقیم پاسخ منتقدان را داده است.

پیام مدیرعامل باشگاه فولاد به این شرح است:

«کسی که بخواهد با مظلوم نمایی و گریه و زاری گناهش را بپوشاند می‌گویند "پیش از چوب، غش و ریسه رفته است". این حکایت جالب شرح حال این روزهای برخی در باشگاه ما است، کسانی که از نجابت کادر فنی و مدیریت باشگاه سوء استفاده می‌کنند و با مظلوم نمایی در پی ضربه زدن به ساختار باشگاه و تیم‌های فولاد هستند.

به همه آنها می گویم "حرمت امامزاده به متولی آن است" و مدبرانه به شما نصیحت می‌کنم دست از توطئه و مظلوم نمایی بردارید چون گفتن حقایق درباره شما عواقبی برایتان خواهد داشت که شاید جبران پذیر نباشد.

هواداران واقعی فولاد یادشان نمی‌رود که چطور شما با همین شعارهای پوپولیستی، فولاد را سال‌ها از آسیا دور کردید. یادشان نمی‌رود به مربی بومی و غیر بومی، خارجی و داخلی رحم نکردید، سر شکستید و هزاران داستان دیگر نوشتید تا جایی که بازیکن سالاری، داستان‌های صغر سنی، کارت‌های تقلبی پایان خدمت، همه و همه حاصل این تفرقه انگیزی ها شد و تاوان آن را فولاد داد.

این آخرین بار است که به همین حد بسنده می‌کنم. من اصول را فدای مصلحت نمی‌کنم. حقایق را به مردم می گویم تا ببینیم جایگاه چه کسی مردمی‌تر است، شما یا باشگاه فولاد! آقایانی که تیم را ابتدای فصل رها کردید و با باشگاه‌های دیگر وارد مذاکره شدید چرا به مردم نمی‌گویید آن باشگاه‌ها شما را نخواستند؟

دست از مظلوم نمایی برندارید مجبوریم برای احقاق حق فولاد، مطالبی را بگوییم که برای توطئه گران خوشایند نیست. پس پیش از چوب، غش و ریسه نروید. چوب هنوز بالاست و پائین نیامده و نگذارید پائین بیاید. هواداران راستین فولاد حق دارند بدانند که علیرغم این همه تلاش چرا بعضاً نتیجه دلخواه را نمی‌گیریم. این را بدانند که نهایتاً پرچم فوتبال باز هم در دست پرتوان فولاد است.»