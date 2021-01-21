  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۲

واکنش رئیس سازمان حشد شعبی عراق به انفجارهای بغداد

واکنش رئیس سازمان حشد شعبی عراق به انفجارهای بغداد

رئیس سازمان حشد شعبی عراق اعلام کرد: تحرکات تروریستها هرگز خللی در توان نیروهای امنیتی و حشد شعبی عراق که به داعش پایان دادند، ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق اعلام کرد: تحرکات تروریستها هرگز خللی در توان نیروهای امنیتی و حشد شعبی عراق که به داعش پایان دادند، ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: نیروهای ما در کمین تروریستها هستند و هرگز اجازه وارد شدن گزندی به شهرهای ما از سوی آنها را نخواهند داد.

الفیاض تاکید کرد: همه ما به توان نیروهای امنیتی و حشد شعبی و سازمانهای اطلاعاتی برای حمایت از غیرنظامیان اعتماد داریم.

رئیس سازمان حشد شعبی عراق بیان کرد: این تلاشهای مذبوحانه در عزم ملت ما خللی ایجاد نخواهد کرد. حادثه امروز یادآور خاطرات تلخ عراقیهاست.

از سوی دیگر راجح العیساوی معاون دبیر کل حزب بیارق الخیر عراق تاکید کرد: انفجارهای امروز برای عراقیها خاطرات تلخ را یادآوری می کند. ما از نهادهای امنیتی می خواهیم که آگاه و هوشیار باشند. 

وی افزود: طرفهایی که در پشت پرده انفجارها هستند خواهان ثبات عراق نیستند. برخی طرفهای منطقه ای خواهان ثبات عراق نیستند.

گفتنی است که بر اثر دو انفجار انتحاری امروز در میدان الطیران عراق شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 5127575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      4 0
      پاسخ
      تا زمانیکه آمریکا در عراق حضور داشته باشد اوضاع عراق بهتر از این نخواهد شد
    • مزدک IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      6 0
      پاسخ
      سلام ودرود شاید امروز کسانی که در عراق مشغول تخریب حشد شعبی ونیروی مقاوت بودن امروز به این درک برسن که سالها تلاش نیروی حشد شعبی وسپاه قدس در برقراری امنیت جای قدر دانی دارد .شهید سپهبد عزیز حاج قاسم وابومهدی المهندس جانشون رو در این راه فداکردن وامروزجایی خالی این شهدا مشهود است.
    • رفیعی سلیمانی IR ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یادآوری ب دولت عراق برای آمریکا دم تکان ندید و حمایت ايرانيهای دلیر یادتان نرود
    • حمیدرضا IR ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 1
      پاسخ
      سلام ودرودبرشهیدان ازمامورین مسلمان عراق تقاضادارم موقع دستگیری عناصرداعش رحم نکنید ودرجااعدام کنید ووقت فراروتوطه ندهید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه