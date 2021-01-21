واکنش رئیس سازمان حشد شعبی عراق به انفجارهای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق اعلام کرد: تحرکات تروریستها هرگز خللی در توان نیروهای امنیتی و حشد شعبی عراق که به داعش پایان دادند، ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: نیروهای ما در کمین تروریستها هستند و هرگز اجازه وارد شدن گزندی به شهرهای ما از سوی آنها را نخواهند داد.

الفیاض تاکید کرد: همه ما به توان نیروهای امنیتی و حشد شعبی و سازمانهای اطلاعاتی برای حمایت از غیرنظامیان اعتماد داریم.

رئیس سازمان حشد شعبی عراق بیان کرد: این تلاشهای مذبوحانه در عزم ملت ما خللی ایجاد نخواهد کرد. حادثه امروز یادآور خاطرات تلخ عراقیهاست.

از سوی دیگر راجح العیساوی معاون دبیر کل حزب بیارق الخیر عراق تاکید کرد: انفجارهای امروز برای عراقیها خاطرات تلخ را یادآوری می کند. ما از نهادهای امنیتی می خواهیم که آگاه و هوشیار باشند.

وی افزود: طرفهایی که در پشت پرده انفجارها هستند خواهان ثبات عراق نیستند. برخی طرفهای منطقه ای خواهان ثبات عراق نیستند.

گفتنی است که بر اثر دو انفجار انتحاری امروز در میدان الطیران عراق شمار زیادی کشته و زخمی شدند.