تظاهرات اعتراضی گسترده در آمریکا/ پلیس به معترضان یورش بُرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دیلی‌مِیل، پس از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا تعدادی از شهرهای این کشور به صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی مبدل شد.

بر اساس اعلام این وبگاه، در شهر «پورتلند» ایالت «اورگن» قریب به ۲۰۰ نفر از معترضان آمریکایی برای نشان دادن اعتراض خود به سوی ساختمان اداره گمرک و مهاجرت آمریکا سنگ و تخم‌مرغ پرتاب کردند.

همچنین، در شهر سیاتل واقع در ایالت واشنگتن نیز گروهی از اعضای جنبش آنتیفا به آتش زدن پرچم این کشور و تخریب برخی از مغازه‌ها پرداختند.

در «ساکرامنتو» واقع در ایالت کالیفرنیا نیز تعدادی از مردم به برگزاری تظاهرات اعتراضی پرداختند.

به گزارش دیلی‌مِیل، نیروهای پلیس فدرال پس از یورش به تظاهرات اعتراضی مردم، برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و نارنجک‌های دودزا استفاده کرد.