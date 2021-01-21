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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۳

پس از مراسم تحلیف بایدن؛

تظاهرات اعتراضی گسترده در آمریکا/ پلیس به معترضان یورش بُرد

تظاهرات اعتراضی گسترده در آمریکا/ پلیس به معترضان یورش بُرد

پلیس آمریکا پس از یورش به تظاهرات اعتراضی گسترده مردم در شهرهای مختلف این کشور، برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و نارنجک‌های دودزا استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دیلی‌مِیل، پس از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا تعدادی از شهرهای این کشور به صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی مبدل شد.

بر اساس اعلام این وبگاه، در شهر «پورتلند» ایالت «اورگن» قریب به ۲۰۰ نفر از معترضان آمریکایی برای نشان دادن اعتراض خود به سوی ساختمان اداره گمرک و مهاجرت آمریکا سنگ و تخم‌مرغ پرتاب کردند.

همچنین، در شهر سیاتل واقع در ایالت واشنگتن نیز گروهی از اعضای جنبش آنتیفا به آتش زدن پرچم این کشور و تخریب برخی از مغازه‌ها پرداختند.

در «ساکرامنتو» واقع در ایالت کالیفرنیا نیز تعدادی از مردم به برگزاری تظاهرات اعتراضی پرداختند.

به گزارش دیلی‌مِیل، نیروهای پلیس فدرال پس از یورش به تظاهرات اعتراضی مردم، برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و نارنجک‌های دودزا استفاده کرد.

کد مطلب 5127596

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    نظرات

    • RO ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      ایالت های آمریکا باید از همدیگر مستقل شوند که منتخب ایالت های دیگر رییس جمهور آنها نشود وقتی یک ایالت رییس جمهوری را انتخاب کند یعنی حریف او را قبول ندارند رییس جمهورشان شود
    • علی IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
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      نرامپ آمریکا را در جهان در موضع ضعف قرار داده، خروج آمریکا از بن بست سیاسی داخلی و ارتقا جایگاه آمریکا در روابط بین الملل از چالش ها دولت جدید است، نظام آمریکا مردم معترض را تروریسم داخلی نام نهاده و سرکوب میکند اگر همین اعتراضات در کشوری متخاصم با آمریکا رخ میداد آنان را منجیان آزادی تلقی میکردند

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