  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۳۲

از سوی انتشارات کانون پرورش فکری

فراخوان نمایشگاه ترویجی جشنواره ملی اسباب‌بازی منتشر شد

فراخوان نمایشگاه ترویجی جشنواره ملی اسباب‌بازی منتشر شد

فراخوان ثبت‌نامِ در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازیِ ششمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این جشنواره از تمامی سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، موسسه‌ها، تولیدکنندگان و طراحان اسباب‌بازی‌های آموزشی و کمک‌آموزشی ایرانی و سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد ارائه دهنده خدمات بازی محور دعوت کرده تا در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازی شرکت کنند و تولیدات خود را برای مخاطبان علاقه‌مند به نمایش بگذارند.

فراخوان فعالان حوزه‌ی مشاوره بازی، بازی درمانی، آموزش از طریق بازی، برگزارکنندگان مسابقه‌ها و رویدادهای مرتبط، مدارس و مهدکودک‌های بازی‌محور، موزه‌های اسباب‌بازی و شتاب‌دهنده‌ها «استارت‌آپ» هایی که در ترویج و آموزش بازی برای کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، نیز می‌توانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

این دوره از جشنواره نیز مانند دوره‌های پیشین شامل نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی ایرانی، نمایشگاه معرفی سازمان‌ها و نهادهای ترویج‌کننده بازی و برگزاری نشست‌های علمی با حضور متخصصان ایرانی و بین‌المللی است که تمامی این برنامه‌ها در قالب وب‌سایتی تخصصی در دسترس عموم و متخصصان این حوزه قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5128882
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه