به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره ملی اسباببازی با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
دبیرخانه این جشنواره از تمامی سازمانها، نهادها، شرکتها، موسسهها، تولیدکنندگان و طراحان اسباببازیهای آموزشی و کمکآموزشی ایرانی و سازمانهای دولتی و مردمنهاد ارائه دهنده خدمات بازی محور دعوت کرده تا در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباببازی شرکت کنند و تولیدات خود را برای مخاطبان علاقهمند به نمایش بگذارند.
فراخوان فعالان حوزهی مشاوره بازی، بازی درمانی، آموزش از طریق بازی، برگزارکنندگان مسابقهها و رویدادهای مرتبط، مدارس و مهدکودکهای بازیمحور، موزههای اسباببازی و شتابدهندهها «استارتآپ» هایی که در ترویج و آموزش بازی برای کودکان و نوجوانان فعالیت میکنند، نیز میتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
این دوره از جشنواره نیز مانند دورههای پیشین شامل نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباببازی ایرانی، نمایشگاه معرفی سازمانها و نهادهای ترویجکننده بازی و برگزاری نشستهای علمی با حضور متخصصان ایرانی و بینالمللی است که تمامی این برنامهها در قالب وبسایتی تخصصی در دسترس عموم و متخصصان این حوزه قرار میگیرد.
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