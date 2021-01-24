استقلال شکست مقابل سایپا را فراموش کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر روز شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپا رفت و در دیداری نزدیک و نفس گیر، تن به شکست یک بر صفر داد که این دومین شکست آنها در این فصل بود.

سعید بیگی پیشکسوت استقلال که سابقه حضور در تیم سایپا را هم دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی گفت: از حق نگذریم کیفیت بازی خوب بود و هر دو تیم بازی خوبی ارائه دادند. من فکر می‌کنم سایپا برای یک امتیاز آمده بود اما با استفاده بهینه از این بازی در پایان پیروز شد و ۳ امتیاز را به خانه برد. این پیروزی را به آنها تبریک می گویم.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: شکست همیشه تلخ است و تیم‌های بازنده و هواداران شان بعد از شکست ناراحت و اذیت می‌شوند. اما باید پذیرفت که شکست جزئی از فوتبال است و همه تیم‌های بزرگ هم ممکن است هر از گاهی طعم شکست را بچشند. اما ویژگی تیم‌های بزرگ این است که از آن شکستها برای بازی‌های آینده خود درس می‌گیرند؛ و البته بعد از آن شکست از جا بلند شده و با قدرت بیشتری به مسیر ادامه می‌دهند.

بیگی تاکید کرد: با اینکه پیروزی در این بازی می‌توانست فرصت فرار صدرنشینی را ایجاد کند، اما باید بدانیم و این را بپذیریم که با این شکست هم چیزی از دست نرفته است. استقلال هنوز بالای جدول است و بازی‌های زیادی هم برای جبران پیش رو دارد که باید از این فرصتها استفاده کند.

هافبک پیشین آبی پوشان گفت: استقلالی‌ها باید این شکست را فراموش کرده و به تیم نفت مسجد سلیمان فکر کرده و روی این تیم تمرکز کنند. شاگردان فکری ثابت کرده‌اند که هر تیمی را می‌توانند در خانه خودش شکست دهند و باید با قدرت و روحیه در مسجد سلیمان به میدان رفته و امتیازات کاملی از این بازی مهم به دست آورند.

کارشناس فوتبال بیان داشت: ۳ بازی تا پایان نیم فصل باقی است که هر ۳ بازی مهم و حساس است. گرچه قهرمانی نیم فصل از یک سو اصلاً اهمیت ندارد، اما برای ایجاد انگیزه و روحیه در تیمی که دنبال قهرمانی است، رسیدن به قهرمانی نیم فصل می‌تواند مهم باشد. اگر استقلالی‌ها هم قصد هدف گذاری مرحله‌ای را دارند، باید نزدیک‌ترین هدف آنها قهرمانی نیم فصل باشد.