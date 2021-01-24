نسبت به ایجاد بستر فروش آنلاین میادین تره بار و شهروند اقدام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر، با اشاره به تغییر شیوه زندگی در دوران کرونا گفت: جامعه پساکرونا دیگر جامعه زیست قبل از کرونا نیست و این تغییر می‌تواند چالش‌های زیادی ایجاد کند و بنابراین شناخت ضعف‌ها برای فعالان اقتصادی ضروری است.

وی ادامه داد: می‌توان با ایجاد فرصت‌های اقتصادی ریتم توسعه اقتصادی را پویا کرد.

صدراعظم نوری با بیان اینکه در این شرایط بازنده کسی است که بی توجهی از کنار این تغییرات گذر کند، گفت: با توجه به تداوم کرونا و ضرورت حضور در اجتماعات و به منظور رفاه از شهردار می‌خواهم به منظور تبدیل تهدید به فرصت نسبت به ایجاد سازوکار خرید آنلاین از میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های شهروند اقدام کند.