رسیدگی سریع به تخلفات عامل دلگرمی مردم و بازدارندگی از تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار غلامرضا گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان کار این مجموعه را سخت و حساس عنوان کرد و ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف برای موفقیت این مجموعه، اظهار داشت: متأسفانه برخی تخلفات صورت گرفته در عرصههای مختلف و همچنین روابط قومی و قبیلهای باعث عدم رسیدگی به کار مردم و بروز نارضایتی شده است.
امام جمعه زاهدان بیان کرد: وجود ارگانهایی برای رسیدگی به شکایات، مایه امیدواری مردم و نبود آن عامل گلایهمندی بیشتر خواهد بود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان ضمن ابراز گلایه از عدم نقشآفرینی مؤثر دستگاههای متولی در حوزه بازرسی، به آسیبشناسی این حوزه پرداخت و گفت: ضعف در حوزه بازرسی یا به علت تعدد تخلفات انجام شده و یا عدم اعلام برخوردها است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تسریع در روند رسیدگی به تخلفات و رسانهای کردن برخورد با متخلفین از طرفی باعث دلگرمی مردم و از طرفی عامل مهمی در بازدارندگی از تخلف است.
آیتالله محامی خواستار تحفظ بر سلامت دستگاههای نظارتی شد و گفت: کار فرهنگی همهجانبه، مستمر و در سطح عموم مردم و ادارات باید انجام شود تا هر کس در هر جایی کارش را به خوبی انجام دهد.
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