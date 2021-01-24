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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۵

هفته بیست و چهارم لیگ برتر والیبال؛

ورامین از سد خاتم گذشت/ راهیاب ملل باخت اما یک امتیاز شیرین گرفت

ورامین از سد خاتم گذشت/ راهیاب ملل باخت اما یک امتیاز شیرین گرفت

در چارچوب دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر والیبال، فولاد سیرجان به سختی از سد راهیاب ملل مریوان گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، در ساعت ۱۴ تیم‌های شهرداری ورامین و فولاد سیرجان حریفان خود را شکست دادند.

شاگردان محمدرضا تندروان در تیم سیرجان از ساعت ۱۴ در خانه والیبال تهران مقابل تیم راهیاب ملل مریوان قرار گرفتند و در پایان با نتیجه سه بر دو پیروز شدند.

راهیاب ملل مریوان موفق شد یک امتیاز شیرین از تیم سیرجان به دست آورد.

نتایج ست شماری؛

ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود راهیاب ملل مریوان

ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود فولاد سیرجان

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود فولاد سیرجان

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ به سود راهیاب ملل مریوان

ست پنجم: ۱۵ بر ۶ به سود فولاد سیرجان

در دیگر بازی ساعت ۱۴ نیز تیم‌های شهرداری ورامین و خاتم اردکان در سالن فدراسیون مقابل هم صف آرایی کردند و در نهایت تیم شهرداری ورامین با نتیجه سه بر دو از سد تیم خاتم اردکان گذشت.

نتایج ست شماری؛

ست نخست: ۲۵ بر ۲۰ به سود خاتم اردکان

ست دوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود شهرداری ورامین

ست سوم: ۲۶ بر ۲۴ به سود خاتم اردکان

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سود شهرداری ورامین

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۱ به سود شهرداری ورامین

کد مطلب 5129870
ساناز سلیمان آبادی

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