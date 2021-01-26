بهبود کارکرد فضای مجازی با گسترش هشتگ های معنوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محسنی در جلسه ستاد معنویت فضای مجازی با تاکید بر اهمیت دعا و استغفار در درمان مشکلات جسمی و روحی بر ضرورت راه اندازی هشتگ های معنویت در گروه‌ها و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد و گفت: موضوع دعا و نیایش و امید بخشی به جامعه در ایام کرونا از اولویت‌های اصلی برای درمان روحی و به تبع آن بیماری جسمی است.

وی گفت: بیماری کرونا در هجمه وسیع و سختی که بر جهان وارد کرد، ابتدا جسم انسان را مورد حمله قرار داده و سپس روح و روان افراد را نشانه گرفته و بسیاری از افراد را به افسردگی و اختلالات روحی دچار کرده که در جوامع اسلامی مباحث معنوی و دعا و نیایش نجات دهنده بشر بوده و انسان را از خمودگی و درماندگی نجات می بخشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل، با اشاره به فرمایش رهبر در خصوص ترویج دعای هفتم صحیفه سجادیه در ایام کرونا، انتقال روح معنویت را فضای مراکز درمانی امید بخش عنوان کرد و افزود: در ایام کرونا ترویج همدلی و نوع دوستی و تقویت همبستگی در جامعه به همت فعالان فرهنگی و تبلیغی به نحو شایسته صورت گرفت اما مشکلات روانی بعد از کرونا بنا به فاصله اجتماعی ایجاد شده، نیازمند به ورود فعالانه مبلغین و مشاوران دینی در راستای امید بخشی به جامعه است.

ایجاد سوگ‌های ناتمام به دلیل عدم برگزاری مراسم ختم

حجت الاسلام محسنی، آسیب روحی ناشی از سوگ‌های ناتمام در عزای عزیزان را از دیگر مشکلات روانشناختی در بین افراد جامعه عنوان کرد و گفت: بنا به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی، مراسم ختم و عزای درگذشتگان در ایام کرونا با تعداد بسیار محدود افراد برگزار می‌شود که این خود برای صاحبان عزا باعث ایجاد سوگ‌های ناتمام و ابتلای عمومی جامعه به این امر را منجر شده که باعث بروز افسردگی ناشی از عدم تسلی خاطر شده است.

وی به دیگر آسیب‌های ایجاد شده ناشی از کرونا اشاره کرد و گفت: درماندگی، افسردگی ماندگار، ترس از مرگ، کم شدن مهربانی ناشی از قرنطینه‌های خانگی و فاصله اجتماعی، سالمندی و ترس از کرونا، مرگ اجتماعی و روانی از دیگر آسیب‌هایی است که در صورت غفلت از موارد روانشناسی آسیب‌های بزرگی دامن گیر جامعه خواهد شد که با ترویج روح معنویت در جامعه می‌توان با این آسیب مقابله کرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بر ضرورت بهبود کارکرد فضای مجازی با هشتگ های معنویت تأکید کرد و افزود: کارگروه معنویت اصلی ترین کارگروه در طرح شهید سردار سلیمانی است که باید فعالانه در راستای احیای فرهنگ دینی و اشاعه معنویت در جامعه تلاش کند.

ضرورت حضور علمی و تخصصی فعالان فرهنگی و تبلیغی در بستر فضای مجازی

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل، بهره مندی از فضای مجازی را برای تمام ایام و مناسبت‌های سال ضروری دانست و گفت: علاوه بر ایام کرونا، در طول سال بایستی از ظرفیت و فرصت فضای مجازی بهره برد و مناسبت‌های ملی و مذهبی را در شبکه‌های اجتماعی به صورت «وبینار» به نحو شایسته برگزار کرد.

سارا حقی راه اندازی تیم فضای مجازی را اولویت اصلی در غنا بخشی به محتوای مطالب در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: استفاده از توان علمی و تخصصی فعالان فرهنگی و تبلیغی و همکاری بیش از پیش با فعالان رسانه در قالب تیم فضای مجازی زیر نظر تبلیغات اسلامی استان اردبیل در ارتقای کیفی فعالیت در فضای مجازی و تقویت مطالب ارائه شده مؤثر است.