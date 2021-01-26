۲۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۹ نفر

آرش نجیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۴۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه تست ۲۱۳ نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است، ابراز داشت: از این تعداد ۸۰ نفر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۸۱ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه ترخیص شدهاند.
وی مجموع بیماران بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ۳۸۷ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۹ نفر در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.
نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۹ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادهاند، تصریح کرد: تاکنون تست ۶ نفر از آنها مثبت کرونا بوده است.
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