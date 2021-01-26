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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۰

در سایه تداوم محاصره توسط صهیونیستها؛

شمار مبتلایان به کرونا در نوار غزه از ۵۰ هزار نفر عبور کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوار غزه از ۵۰ هزار نفر عبور کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه در سایه تداوم محاصره ظالمانه این منطقه توسط رژیم صهیونیستی بار دیگر افزایش پیدا کرد و به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۴ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۸ نفر هم در این منطقه بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان باختند. بدین ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در غزه به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده است.

این درحالی است که اخیراً گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای در این زمینه، نسبت به پیامدهای وخیم ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازِ نوار غزه برای مقابله با کرونا به رژیم صهیونیستی به شدت هشدار دادند.

این گروه‌ها در بیانیه خود تأکید کردند که اگر جان فلسطینیان در نتیجه ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات پزشکی به غزه به خطر بیفتد، تمامی گزینه‌ها برای مقابله با این رژیم مطرح خواهد بود.

افزون بر این، «جمال الخضری» رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره غزه در سخنانی گفته بود: علیرغم شیوع ویروس کرونا و رو به وخامت نهادن اوضاع انسانی در نوارغزه، محاصره این منطقه توسط صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی نیز عملکرد تأثیرگذاری ندارد.

کد مطلب 5131402

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