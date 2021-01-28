به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدیان (رئیس دفتر پژوهش وآموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی) در برنامه رادیویی گفت وگوی فرهنگی در ارتباط با اینکه جامعه کتابخوانی داریم گفت: برای اینکه بدانیم جامعه ما کتابخوان است یا خیر اول باید ببینیم منظور ما از کتابخوان چیست؟ اینکه ما سرانه کتابخوانی کشور را با دیگر کشورها مقایسه کنیم اشتباه است. در کشور ما زبان رسمی فارسی است وکتابی که چاپ می‌شود ومی خوانندبه زبان فارسی خواهد بود. مثلا کسی که در انگلیس به دنیا می‌آید کتاب هفت ویا هشت کشور دنیا را می‌تواند بخواند اما سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان کتاب‌هایی با زبان فارسی منتشر می‌کنند با این محدودیت در حوزه نشر با توجه به آمار خرید کتاب و مراجعه به کتابخانه‌ها ایرانیان مردمی کتابخوان هستند.



محمدیان در ارتباط با فعالیت دفتر پژوهش وآموزش نهادکتابخانه‌های عمومی توضیح داد: اداره کل دفتر پژوهش و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در چندین جهت گام‌های مفیدی برای کاربران کتابخوانی عمومی ایران برداشته است، کتابخانه هارا به سمت نیاز کاربران برده و برای همین پروژه‌های تحقیقاتی را با دانشگاه‌های کشور شروع کرده‌ایم برای مثال ما یک پروژه د انشگاهی برای شناسایی اجتماعی ۴ استان آذری نشین غربی، شرقی، اردبیل و زنجان با دانشگاه تبریز داشتیم که ۲۰بهمن ماه با حضور نمایندگان ولی فقیه، استاندار ودبیر کل محترم نهاد اختتامیه آن برگزار میشود. همچنین مناطق کردنشین را در ۴ استان مورد بررسی قرار می‌دهیم آن هم همان روز اختتامیه‌اش برگزار میشود.



وی افزود: برای گروه‌های خاص چون معلولین ما پروژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را انجام دادیم ۱۵ تا خدمت ماحصل این پروژه بود که در هفته‌های آتی ابلاغ میشود همچنین سالمندان وزنان خانه دار و گروه‌های خاص دیگر مد نظر بوده است، بخش دیگر بحث انتقال فناوری به کتابخانه‌ها وکمک به این که ما نسل‌های جدیدی کتابخانه را داشته باشیم و به تازگی تفاهم نامه‌ای را با معاونت علمی ریاست جمهوری وامضای دبیر کل نهادها معاون نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری (دکتر صالحی) در دو محور اصلی داشتیم که یکی توسعه فضای نوآوری در کتابخانه های عمومی نکته دوم پشتیبانی از آن است که ما بتوانیم نسل‌های جدیدکتابخانه عمومی را درایران گسترش دهیم.



رئیس دفتر پژوهش وآموزش نهادکتابخانه‌های عمومی افزود: پروژه کتابخانه بدون کتاب در شهر تهران در ماههای آتی در تهران افتتاح می‌شود که اولین کتابخانه بدون کتاب خاورمیانه است و از فضای مجازی پشتیبان کتابخانه عمومی استفاده میکنیم.



محمدیان ادامه داد: شاید اصلی ترین چیزی که بتواند افراد را به کتاب خانه‌های عمومی جذب کند توجه به نیازهای مطالعاتی آن‌ها است، بعد ۲۰ سالگی امکان ذائقه ساختن دربین افراد امکان پذیر نیست و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای کودکان ونوجوان برنامه ریزی داشته و در پژوهش وقسمتهای دیگر تک محصول نیستیم و کتابخانه کارکرد اجتماعی پیدا می‌کرده است و براساس نیاز مردم آموزش واطلاع رسانی و فراغت فرهنگی خدمات ارائه میدهد و فضای مجازی وسیله برای کتاب خانه‌های عمومی است.



وی درارتباط با اینکه کتابخانه‌ها ما از حالت تک محوری خارج شدند تصریح کرد: این اتفاق در کل دنیا بوده و کتابخانه‌ها از نقش سنتی خارج شدند به مراکز اجتماعی تبدیل شده و برای ارائه خدمات اجتماعی به مردم فعالیت دارند همین الگو به شکل بومی در ایران اجرا میشود، کتابخانه‌های ما فقط سرویس امانت کتاب نیستندو فقط سالن مطالعه ندارند ما کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنیم و در همین راستا آموزش کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران برقرار است که ماحصل آن ۲۰خدمت است همچنین بحث‌های مشاوره‌ای، معرفی بازی‌ها و اسباب بازی هارا نیز داریم به طوری که هفتصد کتابخانه عمومی کشور مجهز به اسباب بازی‌اند.



رئیس دفتر پژوهش وآموزش نهادکتابخانه‌های عمومی در توضیح پروژه کتابخانه بدون کتاب گفت: این کتابخانه در شهر تهران افتتاح خواهد شد و ازشهریور امسال کار اجرایی آن شروع شده است و ۵مقوله خدمت ارائه می‌دهد، بحث منابع الکترونیک است منابع الکترونیک ۴ بخش است که یک بخش آن بازی‌های رایانه‌ای وغیر رایانه‌ای است. بخشی دیگر منابع دانش عمومی خواهد بود بخش منابع الکترولیک از قبیل کتاب‌های صوتی الکترونیکی در نظر گرفته شده و بخش فیلم وسریال وموسیقی منابع الکترولیک تو این حوزه خواهد بود. کتابخانه امانت تجهیزات خواهد داشت اولین بارما لب تاپ و تبلت امانت خواهیم داد.



وی با توجه به شرایط کرونا در کشورمان برای استفاده از کتابخانه‌ها اذعان کرد: در کتابخانه‌های عمومی چالش تبدیل به فرصت شد و ۵۰۰۰ نفر از پرسنل وهمکاران کتابدار در فضای مجازی ورود پیدا کردند و تقریبا کتاب خانه‌ای نداریم که صفحه مجازی نداشته باشد. بعد بحث خارج از کتابخانه پیش امد که تقریبا نیمی از استان‌های ما به صورت خودکار بحث پیک کتاب راه انداختند.



محمدیان درادامه اشاره کرد: کتاب‌داران عناصر بسیار مهمی در جامعه هستند. هم در بخش فرهنگ وهم در مسایل اجتماعی اداره آموزش نهاددر سال گذشته دوره‌های آموزشی متعددی را تولید محتوا شد سواد مالی برای کتابداران داشتیم بحث سوادرسانه‌ای داشتیم بحث مهارت‌های ارتباطی داشتیم بحث تعامل با اعضای معلول کتابخانه‌های عمومی کارگاه داشتیم و در روز کتابخوانی مراسمی برگزار شد. همچنین ۳۰دی ماه سامانه رتبه بندی کتابخانه‌های عمومی را که توسط دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده واساس کتاب ارزیابی کتاب خانه‌های عمومی است رونمایی کردیم.



رئیس دفتر پژوهش وآموزش نهادکتابخانه‌های عمومی در پایان خاطرنشان کرد: کتابخانه عمومی شناخته شده نیست و مظلوم است ورسانه هابایدکمک کنندتا این نهاد و به دنبال آن کتابخانه‌های عمومی کشور شناخته شده و خدماتش شناخته شود.