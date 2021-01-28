دشت مغان در توسعه شبکه‌ های آبیاری و زهکشی کشاورزی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از ۲۵ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی غرب و شمالغرب کشور و بهره برداری از ۷۸ هزار هکتار زهکشی اراضی استان گلستان با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه توسعه و بهره برداری از سیستم‌های نوین آبیاری همواره پیشتاز بوده است، اظهار کرد: با بهره برداری و افتتاح طرح‌های زهکشی و آبیاری در استان اردبیل علاوه بر افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، شاهد صرفه جویی در مصرف منابع آبی کشور و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

وی افتتاح پروژه‌های آبیاری نوین و زهکشی در استان اردبیل را در قالب بهره برداری از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از پایاب سد خدا آفرین عنوان کرد افزود: این پروژه عظیم با ظرفیت ۴۲ هزار هکتاری از طرح‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در شمالغرب کشور است و با حمایت‌های لازم هم اکنون بیش از یک هزار و ۲۶۲ دستگاه سنترپیوت مدرن نیز در این طرح به کار گرفته شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مصوبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان اردبیل نیز اشاره کرد و گفت: طبق تعهدات دولت ۱۳ هزار هکتار از راضی پایاب سد خدا آفرین باید به بهره برداری و افتتاح برسد که تاکنون شاهد افتتاح ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی بوده ایم.

دشت زرخیز مغان قطب توسعه آبیاری نوین کشاورزی است

اکبری دشت مغان را یکی از مناطق مهم و بسیار استراتژیک کشاورزی کشور دانست و تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام گرفته بیش از ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی این منطقه در بخش توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیشتاز بوده و با تولید محصولات کشاورزی با کیفیت از دشت‌های زرخیز غرب و شمالغرب کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد: با افتتاح ۲۵ هزار هکتار از از اراضی شمال و شمال غرب کشور علاوه بر خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شاهد حفظ منابع آبی کشور و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان در بخش کشاورزی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه‌های مهار آب‌های مرزی کشور با حضور معاون وزیر جهاد و استاندار اردبیل و مدیرکل جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز مغان به صورت ویدئو کنفرانس توسط ریاست جمهوری افتتاح شد و از شبکه خبر به صورت زنده پخش شد.